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Як знімають детективний серіал «Слід»

21.10.2020

Протягом тривалого часу глядачі телеканалу СТБ спостерігають за детективним серіалом «Слід» і тим, як співробітники «Оперативної Слідчої Агенції» «О.С.А.» за допомогою інноваційної техніки розкривають складні злочини. Пропонуємо вам подивитися фото бекстейдж, якими поділилися головні актори серіалу.

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Селфі в автівці у спеціальному костюмі «Оперативного Слідчого Агентства» — «О.С.А.» поділилася також актриса Антоніна Хижняк. Вона розповіла, що зйомки тривають навіть у +35!

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І ще одне фото, яке трохи розкриває героїню.

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Більш багатослівним виявився молодий український актор Богдан Рубан. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображений у лабораторії поруч із величезною кількістю пробірок.

«Пройшов тактичну і вогневу підготовку для зйомок у детективі. Але постріляти у мене не вийде. Пробірочки, піпеточки та інфузорії-туфельки — ось моє покликання на перший сезон», — так жартівливо підписав пост актор.

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А ось іще одне селфі Богдана Рубана та Антоніни Хижняк. Нам здається, пара добре спрацювалася.

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Та «найгарячішим» фото поділився Олексій Суровцев, більш відомий як mr. Strike. Чоловік виконує в серіалі одну з головних ролей, тільки яку ― поки секрет. Хоча, судячи з фото, можна з упевненістю стверджувати, що в актора буде велика армія прихильниць. І не дивно.

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