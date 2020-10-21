Кому в четвер треба зберігати спокій і не піддаватися емоціям? А на кого чекають приємні звістки в особистому житті? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі на 22 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Тіло — ваш головний актив. Навіть якщо ви почуваєтесь добре, варто уважніше прислухатися до власного самопочуття.

Телець

Якщо у вас є щось, що ви давно хотіли сказати комусь, сьогодні відповідний момент. З відкритим серцем ви знайдете потрібні слова. На вас чекає тепла душевна розмова.

Близнюки

На роботі, у спорті та в будь-якій іншій активній діяльності на вас чекає перемога. Але в особистому житті буде затишшя. Не намагайтеся перенести почуття суперництва в любовну сферу, це не закінчиться нічим хорошим.

Рак

Гарний день для прояснення давніх проблем. Ваша інтуїція як вірний слуга, і, здається, просто чекає, щоб їй довірили складні завдання.

Лев

Розум і почуття особливо контрастуватимуть удень і ввечері. Вранці будете діяти дуже розважливо і далекоглядно. А ось до вечора візьмуть верх емоції!

Діва

Сьогодні Діви хочуть бути в центрі уваги, організовувати і командувати. Але не забудьте і щось запропонувати натомість. Недостатньо просто взяти лідерство на себе.

Терези

Знайдіть час, щоб помріяти! Спробуйте висловити свою уяву, наприклад, намалювавши або створивши карту бажань. Ваші думки блукають, і їх важко утримати в конкретному місці тут і зараз.

Скорпіон

Ви можете співпереживати, плакати чи сміятися разом з іншими. Напевно, багато людей приходять до вас зі своїми проблемами через ваше співчуття. Зупиніться, поки вас не засипали чужими проблемами!

Стрілець

Ви пригнічені конфліктом з коханою людиною? Будьте уважні до себе і своїх бажань. Побалуйте себе невеликим подарунком. Це допоможе підняти настрій.

Козеріг

Козероги щедрі і чарівні у ставленні до інших. Сьогодні ви налагодите контакти, які справді відкриють для вас нові горизонти.

Водолій

Водолії повинні бути дуже обережні, щоб не нарватися на конфлікт. Сьогодні велика ймовірність розбіжностей. Тому вам треба проявити достатньо терпіння, щоб запобігти скандалу.

Риби

Рибам не варто обтяжувати себе зайвими речами і переживаннями. Сьогодні у вас достатньо необхідних ідей, щоб упоратися з будь-якими проблемами, які виникають навколо вас.

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