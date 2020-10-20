Привітання з Днем ​​кухаря у віршах

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Привітання з Міжнародним днем ​​кухаря у віршах

20.10.2020

Міжнародний день кухаря — професійне свято кулінарів, які радують людей у всьому світі гастрономічними дивами. Обирайте привітання з Міжнародним днем ​​кухаря у віршах, щоб порадувати близьких на честь цього «смачного» свята! А також читайте історію походження Міжнародного дня кухаря у нашому матеріалі.

день повара поздравляхи

Історія свята

Щороку 20 жовтня усі кухарі світу приймають вітання на свою адресу. Міжнародний день кухаря був затверджений Всесвітньою асоціацією кухарів ще 2004 року. Цей день — демонстрація поваги до чоловіків і жінок кухарів, які щодня невпинно створюють гастрономічні шедеври. Вважається, ідею свята запропонував Білл Галлахер, вельмишановний президент Всесвітньої асоціації кулінарів.

Всесвітня Асоціація співтовариств шеф-кухарів прийняла в свої ряди близько восьми мільйонів осіб. День кухаря відзначають у 70 країнах світу.

У день свята кулінари проводять різноманітні заходи: майстер-класи, дегустації, конкурси. Кухарів-професіоналів і аматорів вшановують, дають можливість показати свої кулінарні нововведення, похвалитися талантом або просто навчитися чомусь новому.

Людина, яка вибрала професію кухаря, майже завжди є творчою особистістю. Кулінари — це завжди охайні, уважні, відповідальні і акуратні фахівці. У них багата уява, оскільки необхідно придумувати нові поєднання смаків, відповідати кухні тієї чи іншої культури і, звичайно ж, обмірковувати до найдрібніших деталей подачу кожної страви. Кухарі — люди-лідери, які ведуть за собою команду однодумців. А тому їм необхідно постійно аналізувати і зрозумілою мовою доносити свої ідеї. Крім того, вони контролюють безпеку і чистоту на кухні, а також технологію приготування усіх страв.

Редакція сайту stb.ua вітає усіх кухарів, учасників кулінарного проекту «МастерШеф», суддів та експертів цього та інших шоу з їхнім професійним святом!

Більше на тему: Хелловін 2020: історія та традиції свята

Привітання з Днем ​​кухаря у віршах

Багато щастя та здоров’я

Кухарці ми бажаємо!

Адже готуєш ти з любов’ю,

Добре ми це знаємо!

Говоримо тобі спасибі,

Що так смачно годуєш нас,

Вся їжа ну просто диво!

Видно, що ти вищий клас!

***

У жовтні ми відзначаємо

Усі День кухарів.

Кухарку вітаємо!

Багато добрих слів

Скажімо їй за смакоту,

Що готує нам,

Побажаєм їй здоров’я

І наллємо сто грам!

***

Слава, слава кухарям,

Адже вони готують нам,

Смачно так, що просто диво!

Прикрашають все красиво,

Але сьогодні свято їх,

Присвятимо їм цей вірш!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить