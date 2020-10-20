Який образ вибрати на Хелловін 2020: варіанти для дівчат
20.10.2020
Найстрашніша ніч року наближається з неймовірною швидкістю, адже вже зовсім скоро шанувальники Хелловіна з усього світу вберуться у жахливі карнавальні костюми. Які образи на Хелловін 2020 дозволять вам виглядати страшно красиво? Дивіться ефектні ідеї у нашому матеріалі!
Образ мертвої нареченої на Хелловін 2020 створити абсолютно просто, але виглядатиме він страхітливо!
Образ мертвої нареченої стане оригінальним доповненням ночі на Хелловін!
Максимально блідий макіяж, сині пасма у волоссі та холодний погляд розбурхають навіть найсміливіших спостерігачів!
Вибір макіяжу та аксесуарів для образу мертвої нареченої також дає можливість для експериментів.
Стара вечірня сукня розкриє фантастичний образ повністю!
Для того, щоб підібрати вбрання до образу, ідеально підійде стара вечірня сукня. За бажанням ви можете розфарбувати її необхідними кольорами!
Зомбі також підкорить всіх любителів страшної краси!
Образ зомбі дасть вам можливість створити найдивовижніші деталі як в макіяжі, так і вбранні!
Розкрити образ зомбі вам допоможе навіть найпростіше декороване вбрання!
Всі найстаріші речі вам якраз знадобляться!
Цей образ не тільки змусить жахнутися всіх навколо вашим перевтіленням, але і дасть нове життя найстарішим речам!
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада популярними є і образи для дівчат на Хелловін 2020 – вампірів. Варто зазначити, що такий вибір дозволить вам нажахати, залишаючись неймовірно спокусливою водночас!
Чорні стрілки, доповнені тінями і червоною помадою внесе не тільки жахливу, але і спокусливу нотку!
Ідеальним вбранням для образу вампіра стане навіть класика!