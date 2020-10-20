Що чекає на представників кожного знака зодіаку 21 жовтня — розповість гороскоп. Читайте детальний астрологічний прогноз на середу від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ранок середи може стати дуже напруженим. Сприймайте це як можливість чогось навчитися і стати сильнішим у стресових ситуаціях.

Телець

Обставини складуться найкращим для вас чином. Імовірність неприємностей зводиться до мінімуму, незважаючи на те, що вам може здатися все навпаки. Приймайте знаки долі!

Близнюки

Сьогодні саме зірки роблять вас напористим. Ви не боїтеся висловлювати свою думку. Навпаки: ви твердо і впевнено презентуєте свої погляди і тим самим успішно просуваєте проєкти.

Рак

Ваше оточення буде особливо ввічливим. Ви зможете домовитися про важливі для вас речі і навіть вирішити старі проблеми.

Лев

Якщо ви розглядаєте свою роботу як покликання, то навчіться приймати будь-які неприємності, які трапляються на вашому шляху. Якщо ні, то зараз вдалий час, щоб зайнятися своїм хобі.

Діва

Ваш мрійливий, захоплений настрій може зачарувати будь-кого. Але постарайтеся не ухвалювати важливих рішень, адже зараз ви дієте на емоціях, а не за розумом.

Терези

Ваше особисте життя може стати досить насиченим. Ви усвідомлюєте свою прив’язаність до іншої людини. Це може призвести до ревнощів. Тому тримайте себе в руках!

Скорпіон

Вірте у свої сили! Ви можете скористатися своїм становищем і отримати вигоду. У другій половині дня на вас також чекає важливий дзвінок, який не можна пропустити.

Стрілець

Ваша уява безмежна. Ви у відмінній творчій і художній формі. Скористайтеся цим для зміни іміджу або інтер’єру.

Козеріг

Практично все, що ви робите, приносить успіх. Дійте сьогодні вдвічі старанніше, якщо хочете чогось досягти! Спробуйте зв’язатися зі старими друзями, вони зможуть вам допомогти.

Водолій

Останнім часом ви все більше і більше дратуєтеся. Проте знайдіть час, щоб подбати про власне благополуччя. Не витрачайте енергію на негатив.

Риби

Ви висловлюєте свої почуття тільки тоді, коли впевнені, що вони будуть визнані. Сьогодні для цього хороший день. На вас точно чекає взаємність.

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