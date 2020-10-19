Ведуча Тетяна Висоцька: 15 років, як я працюю в ефірі «Вікон»

Незмінна ведуча програми «Вікна-новини» Тетяна Висоцька святкує 15 років в ефірі! Редакція STB.UA вітає Тетяну і бажає й надалі досягати успіхів у своєму життєвому покликанні! Що про цей день розповіла вона сама — читайте в матеріалі.

Тетяна працює на телебаченні з 15 років – була ведучою молодіжної музичної програми та регіональних новин. З 1998 року після тренінгу «Интерньюз» майже з перших ефірів стала журналісткою Нового каналу, а згодом за сумісництвом працювала в новинах та вела медичний проєкт у прямому ефірі.

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Та вже 15 років Тетяна Висоцька є незмінною ведучою новин на телеканалі СТБ! У себе на сторінці в Instagram вона поділилася власними враженнями та зізналася, що це справді робота для душі!

«Що зі мною не так? — задумливо і не без рефлексії спитала я в гримерки, поки ми готувалися до ефіру. — Всі йдуть, а я тут лишаюсь. Чому? І мудра жінка сказала: — Все з тобою так. Просто це твоє. На тому і втішила. Сьогодні 15 років, як я працюю в ефірі «Вікон». Не те, щоб я прийшла з вулиці і зовсім зелена. Але саме тут я визріла і усвідомлено відбулася, принаймні, так мені здається. «Вікна» — це особливий світ, я справді вважаю, що наша редакція у всі часи — професійна, особлива і добірна, а це саме те, що мені потрібно», — зізналася Тетяна Висоцька.

Крім того, ведуча подякувала всій команді професіоналів, які працюють над програмою: «Дякую усім, хто був і є поруч, учив і учить, простягав і простягає руку. І дякую долі, що завдяки удачі, наполегливості і праці — мрії таки збуваються! Не знаю, що буде далі, але радію, що зі мною відбулася і відбувається ця нервова, іноді відчайдушна, але така яскрава телеказка».

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