«Мій чоловік, моя жінка»: топ-5 фактів про новий серіал

Вже сьогодні, 19 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Читайте топ-5 фактів про новий серіал «Мій чоловік, моя жінка» просто зараз!

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Гостросюжетна історія. З вини Павла згорає будинок його клієнта Сергія, сам він серйозно травмується. Щоб оплатити борг і врятувати чоловіка від тюремного терміну, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега і Тетяни. Народивши і з болем у душі віддавши дитину, вона дізнається, що Тетяна померла. Олег благає Віру стати для доньки нянею і на якийсь час переїхати до нього. Чудові актори. Головні ролі в серіалі «Мій чоловік, моя жінка» зіграли: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко. Екшн і каскадери. Серіал також «зачепить» і чоловіків. Як прокоментував режисер-постановник Сергій Толкушкін: «У нас будуть масштабні екшни. Так що, сподіваємося, глядачеві не доведеться нудьгувати». Ксенія Мішина. Одну з головних ролей у серіалі «Мій чоловік, моя жінка» виконала неперевершена актриса Ксенія Мішина! За зіркою «Кріпосної» цієї осені можна буде спостерігати не тільки в серіалах і фільмах, а й у новому романтичному реаліті «Холостячка». Відомий режисер-постановник. Над серіалом «Мій чоловік, моя жінка» працював талановитий режисер Сергій Толкушкін. У його арсеналі такі роботи як: «Найкращий чоловік», «Дівчина з персиками» і «Школа».

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