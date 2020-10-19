«Мій чоловік, моя жінка»: сюжет нової мелодрами

Вже сьогодні, 19 жовтня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийде нова гостросюжетна мелодрама «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Про що ж буде нова картина? Читайте сюжет серіалу «Мій чоловік, моя жінка» просто зараз!

За сюжетом через Павла згорає будинок його клієнта Сергія, сам він серйозно травмується. Щоб оплатити борг і врятувати чоловіка від тюремного терміну, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега і Тетяни. Народивши і з болем у душі віддавши дитину, вона дізнається, що Тетяна померла. Олег благає Віру стати для доньки нянею і на деякий час переїхати до нього.

У головних ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко.

Режисер-постановник: Сергій Толкушкін.

Оператор-постановник: Олександр Бойко.

Автор сценарію: Олена Бойко.

Продюсери: Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитро Кіцай.

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