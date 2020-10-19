Любовний гороскоп на жовтень 2020 року підкаже, що для нас приготував Амур. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних — читайте в любовному гороскопі на жовтень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Овен

Цей місяць обіцяє Овнам романтику. Є велика ймовірність, що багато представників знаку зустрінуть свою другу половинку. Тим же, хто у стосунках, зірки радять проявити більше терпіння і не влаштовувати скандалів через дрібниці.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Тельці

Зірки радять самотнім Тельцям озирнутися. Ви геть не помічаєте, яке щастя ходить поруч із вами і просто мріє стати частиною вашого життя. А ось тим, хто вже створив свою сім’ю, жовтень принесе багато позитивних емоцій і гармонію у стосунки.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Близнюки

Зірки радять усім представникам знаку проявити особливу обережність. Ви занадто довірливі і можете нафантазувати собі те, чого насправді немає. Спробуйте не ухвалювати поспішних рішень і не женіть коней. Час покаже.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Раки

Початок жовтня обіцяє самотнім Ракам перспективні знайомства. Цілком можливо, у вас зав’яжуться нові стосунки. А ось тим, хто вже давно в парі, краще присвятити якомога більше часу одне одному. Романтичні вечори біля каміну при свічках підуть вам на користь.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Леви

Іноді ви занадто багато думаєте. І через це можете спровокувати скандали з другою половинкою. Припиніть вигадувати проблеми на рівному місці. Порада зірок — частіше відпочивати і бувати наодинці з собою і своїми думками. Це допоможе вам зберегти душевну гармонію.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Діви

Надмірна зайнятість на роботі може стати причиною розладів у стосунках із коханою людиною. Намагайтеся зберігати правильний баланс між роботою та особистим життям, щоб уникнути образ партнера. Самотнім же представникам знаку не варто впадати в осінню нудьгу. Ваше щастя зовсім поруч. Варто тільки його розгледіти.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Терези

У цей період зірки обіцяють Терезам перспективні знайомства. Ви можете познайомитися з людиною, з якою проведете все життя. Тим же, хто в парі, варто чекати приємних новин: пропозиції руки і серця або поповнення в родині.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Скорпіони

У цьому місяці Скорпіони опиняться в центрі уваги протилежної статі. Будьте готові до того, що не зможете відразу визначитися і зробити правильний вибір. Тому зірки радять не рубати з плеча і гарненько подумати, щоб не пошкодувати потім про скоєне.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Стрільці

Упертість Стрільців у цей період стане головним каменем спотикання у стосунках із партнером. Зірки радять бути більш гнучким і не ухвалювати поспішних рішень, адже стосунки — це компроміс. Самотнім же представникам знаку цей місяць не обіцяє нових знайомств, хоча бувають винятки. Хто знає, може, це саме ви?

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Козероги

В особистій сфері для самотніх Козерогів цей місяць — прекрасна можливість закласти фундамент нових стосунків, які мають усі шанси перерости у велике і міцне почуття. У сімейних же Козерогів усе і так чудово. Ви повністю задоволені своїм життям, а невеличкий сюрприз від другої половинки тільки додасть вам упевненості.

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Водолії

Для самотніх Водоліїв початок місяця буде вельми успішним і принесе чимало нових знайомств. Тим же представникам знаку, хто вже перебуває у стосунках, варто задуматися про укладення шлюбу. Ви дуже довго шукали свою другу половинку. Так навіщо зволікати?

Любовний гороскоп на жовтень 2020 року — Риби

Сімейним Рибам може бракувати романтики в стосунках. Але перш ніж висловлювати претензії, спробуйте самі вирішити це питання. Невеликий сюрприз для коханої людини може спричинити за собою відповідну реакцію, і тоді чекайте на приємний романтік при свічках і без дітей.

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