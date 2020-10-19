Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар на жовтень 2020 від екстрасенсів СТБ: вдалі дні для будь-яких починань

19.10.2020

Важливі і нові справи ми зазвичай відкладаємо на початок тижня або місяця. Однак не завжди перші числа — це гарантія успіху. Місячний календар підкаже, які дати і числа найкраще підійдуть у кожному місяці для вигідних угод, великих покупок або старту проєктів. Однак жовтень 2020 року не містить сприятливих днів для успішних починань. Більше читайте в місячному календарі на жовтень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Місячний календар вдалих днів у жовтні 2020 року

На жаль, протягом усього місяця ми будемо під впливом ретроградного руху Марса і Меркурія, тому постарайтеся не ухвалювати важливих рішень, не оформляти серйозних угод тощо. Головне ― пам’ятайте, що розпал осені — це плідний місяць для навчання і здобуття нових знань. Але точно не для кар’єрного зростання, ризику або старту бізнесу.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на жовтень 2020 року

Постарайтеся все найважливіше перенести на наступний місяць. Займіться доопрацюванням або плануванням. Обміркуйте більш вигідні пропозиції, з якими будете починати працювати вже в листопаді. Однак жовтень точно не послужить помічником у досягненні бажаного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить