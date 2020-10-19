Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я. Графік магнітних бур на жовтень 2020 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в жовтні 2020 року.

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1 жовтня 2020 року ― слабке геомагнітне коливання, відчутне лише для гіпертоніків і метеочутливих людей. Незважаючи на низьку ін

тенсивність, матиме серйозні наслідки для групи ризику, оскільки магнітна буря на початку жовтня є в

ідлунням затяжної бурі наприкінці вересня 2020 року. Упоратися з негативним впливом першої в жовтні 2020 року магнітної бурі допоможуть кілька простих заходів безпеки: здорове харчування за день до початку геомагнітних коливань, відмова від кофеїну та алкоголю, контрастний душ і відпочинок у добре провітрюваних приміщеннях.

29―30 жовтня 2020 року ― незважаючи на низьку інтенсивність, друга магнітна буря в жовтні 2020 року може мати серйозні наслідки як для метеозалежних людей, так і для людей, зазвичай не сприйнятливих до геомагнітних коливань. Причиною цього, скоріш за все, є тривалість бурі (2 доби) і різкі зміни в погодних умовах. Початок цієї магнітної бурі очікується приблизно о 4:00 29 жовтня 2020 року, пік активності ― о 19:00 29 жовтня, кінець ― о 16:00 30 жовтня (час приблизний).

З огляду на це для запобігання і подолання наслідків другої магнітної бурі жовтня 2020 року фахівці рекомендують вжити низку заходів: відмовитися від інтенсивних фізичних навантажень на період геомагнітних коливань, проводити більше часу на свіжому повітрі, виключити з раціону важку їжу, напої з алкоголем і кофеїном замінити чаєм з м’ятою, мелісою, липою або ромашкою. Також радять перед сном приймати заспокійливі ванни з морською сіллю і ефірними оліями лаванди або ялиці.

Людям з проблемами з серцево-судинною системою та іншими хронічними станами фахівці радять на період бурі мати при собі аптечку з препаратами першої необхідності. Також магнітна буря може вплинути на сон і емоційну збудливість людини (різкі коливання від гніву і дратівливості до меланхолії або повної апатії). У зв’язку з цим рекомендується запастися і вживати в міру необхідності тонізуючі і заспокійливі препарати на натуральній основі (наприклад, чай із м’яти або плодів шипшини).

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