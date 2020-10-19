Гороскоп на вівторок допоможе кожному знаку зодіаку зрозуміти, які сильні сторони переважають у цей день. Читайте астрологічний прогноз на 20 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У цей день ви можете особливо ясно висловити свою точку зору. Ви будете висловлювати свої думки, не приділяючи особливої ​​уваги реакції, яку вони викликають у опонентів. Це дасть змогу почуватися впевненіше і досягти значних результатів у роботі.

Телець

У вівторок на Тельців чекає хвиля довіри, вдячності і любові. Але в цьому є й зворотний бік: ви почуваєтеся настільки буйним, що дозволите собі те, чого раніше соромилися.

Близнюки

Близнюки випромінюють упевненість у собі, відчувають новий імпульс і більше енергії. Почніть зі своїх планів, але не поспішайте. Якщо ви ретельно спланували кожен крок, ви швидше наблизитеся до своєї мети. Головне — послідовність!

Рак

Завдяки грамотному добору слів ви можете домогтися практично всього. Але може нашкодити гумор, який останнім часом зрозумілий не всім. Тому притримайте жарти до завтра.

Лев

Щоб не наламати дров через дратівливий настрій цього дня, вам знадобиться фізичне навантаження, щоб скинути негатив. Почніть ранок з пробіжки або спортзалу.

Діва

Діви відчують величезний імпульс до дій. Поки може здатися, що робити вам зовсім нічого. Однак це не так. Прислухайтеся до себе.

Терези

По змозі у вівторок ви маєте добре провести час. Завдяки сильному почуттю гармонії і впевненості в собі ви можете вирішити чимало старих проблем і забути глибокі образи.

Скорпіон

Ви мислите дуже теоретично. Ви зважуєте і оцінюєте свої вчинки. Цей день ідеальний для розумової роботи, що вимагає ясної голови, високої концентрації і надійності. Тому обійдіться поки без практики.

Стрілець

Останнім часом Стрільцям нелегко організувати свою роботу і своє особисте життя так, щоб жодна з цих сфер не залишалася без уваги. Вам вкрай необхідно цього навчитися, інакше ризикуєте щось втратити.

Козеріг

Завдяки далекоглядності і позитивному мисленню у вас буде вдалий день. Козероги надзвичайно відкриті для нових ідей і терпимо ставляться до тих, хто думає інакше.

Водолій

Довіряйте своїм відчуттям! Ви інстинктивно знаєте, як оптимально використовувати свої сильні сторони і, перш за все, домогтися підвищення або прибутку.

Риби

Риби хочуть, щоб їх цінували і любили. Нині ви особливо чутливі. Будьте обережні, щоб не засмутитися до кінця дня. Пам’ятайте, у вас занадто завищені очікування.

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