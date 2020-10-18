У період з 19 по 25 жовтня зірки радять усім знакам зодіаку готуватися до приємних змін у житті. Середина осені ― не час для депресії. Це час приємних змін і поліпшення якості життя. Кому зі знаків зодіаку можна готуватися до кардинальних змін у житті, а хто повинен переглянути своє ставлення до оточення? Що чекає на кожен знак зодіаку в найближчі сім днів, читайте в гороскопі на тиждень з 19 по 25 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів на перший план вийде тема взаємин, яка раніше вважалася забороненою. Понеділок підходить для того, щоб реалізувати всі заплановані справи. В інші дні ви можете зіткнутися з тим, що ваші задуми і дії не підтримають. У четвер може статися щось значуще.

Телець

Тельці на цьому тижні захочуть чесно поговорити зі своїм партнером. При цьому краще концентруватися на спільних успіхах, а висловлюючи свої потреби, говоріть про те, яких слів і дій ви чекаєте, а не про те, що партнерові не потрібно робити. Звертайте увагу на якість свого спілкування, оскільки чимало часу може піти на пусті балачки.

Близнюки

Цей тиждень буде достатньо ефективним у професійному плані, якщо Близнюки проявлять максимальну уважність і зосередженість. Можливо, на цьому тижні ви зробите інвестиції, здійсните корисні покупки.

Рак

Ракам на цьому тижні не варто намагатися обманювати. Швидше за все хитрість буде розкрита і вам буде незручно. На роботі краще висловлюватися прямо і стримано. При цьому намагайтеся не розкривати колегам усі свої секрети.

Лев

Леви на цьому тижні можуть відновити контакти зі старими друзями. Ті, хто пов’язаний з технікою або наукою, можуть повернутися до старих концепцій. Потрібно бути уважними при комунікаціях із ЗМІ, оформленні документів, під час економічних розрахунків.

Діва

На цьому тижні Дівам буде корисно перенести всі свої контакти в офлайн, виключити з друзів тих людей, які давно вам не близькі, і вийти з спільнот у соцмережі, які ви давно не використовували. Присвятіть час здоров’ю, красі, розгляньте пропозиції про додатковий заробіток.

Терези

У Терезів випаде тиждень, коли багато дій доведеться робити через не хочу. Особливо це проявиться 24 і 25 жовтня. Ви будете повертатися до невирішених питань, стикатися з обмеженнями. У ці дні важливо змінити підхід до роботи і можливих труднощів, стати більш гнучкими.

Скорпіон

Скорпіони будуть використовувати початок тижня для компромісів і набуття нових можливостей. Найбільш напруженими днями стануть 21 і 23 жовтня, коли ви можете відчувати тяжкість від накопичених проблем і зустрічати категоричний відгук від самих себе, типу: набридло, хочу все кинути. Такі настрої женіть геть. Можна присвятити дні перестановці, прибиранню або відмовитися від частини робочих обов’язків.

Стрілець

Тиждень буде небагатим на події для Стрільців, проте не зайвим стане стримати агресію (зокрема, щодо себе). Краще не відвідувати в ці дні салони краси, оскільки є ймовірність розчаруватися в послугах або витратитися на щось непотрібне.

Козеріг

У Козерогів на цьому тижні найбільш напруженим періодом буде 24-25 жовтня. Це може стосуватися вашої діяльності, якихось обмежувальних зовнішніх заходів, що впливають на вашу роботу. В інші дні ви можете відчувати натхнення для творчості. Спробуйте проявити це.

Водолій

У Водоліїв у найближчі дні можуть різко змінитися плани через вашу активність та поспіх, а також екстрені новини. На початку тижня ви можете відчувати метушливість, через що зустрічі будуть переноситися, а в завданнях будуть збої. Регулюйте навантаження, щоб правильно йти по хвилі змін.

Риби

У Риб назріває непоганий тиждень. Відразу чотири дні можуть стати сприятливими: 21, 22, 23 і 24 жовтня. Період гармонійний для комунікацій: потрібна інформація буде сама йти до вас у руки, контрагенти будуть відповідати адекватно, з успіхом пройдуть зустрічі та переговори. Вас може відвідати творча наснага, бажання оновити інтер’єр.

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