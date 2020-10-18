Гороскоп на 19 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у понеділок? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 19 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У понеділок можливі непорозуміння в родині і в особистих стосунках через фінансові питання ― розподіл бюджету, а також через аліменти. Уникайте переговорів і нарад, відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат.

Телець

Можливі цікаві знайомства, налагодження різних контактів, завдяки чому ви зможете вирішити багато питань. З’являється можливість ділової поїздки за кордон або у віддалені місця, причому краще не повідомляти іншим про свої плани.

Близнюки

Завищена самооцінка і небажання пристосовуватися призводять до конфліктів з начальством. Може проявитися інтерес до досліджень, або, можливо, потай від усіх ви почнете писати щоденник, аналізувати причинно-наслідковий зв’язок усього, що відбувається.

Рак

Імовірне повернення до якоїсь забутої ідеї, старого творчого проєкту, або ви знову почнете займатися улюбленим хобі після тривалої перерви. Колишні кохані можуть нагадувати про себе різними способами.

Лев

Ви можете виявити купу справ, які відкладали раніше, а на деякі просто не звертали уваги. Питання заробітку, професійні проблеми і успіхи безпосередньо пов’язані з вашою репутацією, авторитетом. Комусь доведеться змінити напрям діяльності, у когось можливі посадові переміщення, у зв’язку з чим відбудуться зміни у фінансовій сфері.

Діва

У понеділок вам буде легко привернути до себе увагу, є всі можливості для того, щоб відновити давні стосунки. М’яка наполегливість допоможе домогтися бажаного. Проявляйте ініціативу при знайомстві. Творчим людям або людям мистецтва варто використати цей день для інтенсивної віддаленої роботи.

Терези

Слушна нагода для того, щоб повернутися до недоробленого, завершити те, що потребує доопрацювання. Ви зможете відновити стосунки з людьми з минулого, якщо це для вас важливо. Можлива також зустріч зі спорідненою душею, яка залишить враження, що ви були знайомі ще в минулому житті.

Скорпіон

Обставини складаються сприятливо для того, щоб узятися за справу, яку ви довго відкладали. Можливо, вам доведеться здійснити реорганізацію на роботі, найняти службовців або скоротити штат. Якщо ви найманий працівник, то навколо вас відбуваються подібні зміни, ви можете стати спірною фігурою на роботі.

Стрілець

19 жовтня ваші відносини з колегами можуть змінитися. Докладіть усіх зусиль, щоб зміни були позитивними. Увечері чекайте на приємний сюрприз від своєї другої половинки.

Козеріг

19 жовтня вам випаде можливість істотно полегшити собі життя. Можливо, ваші колеги або ділові партнери запропонують спосіб оптимізації роботи. Не відмовляйтеся від їхньої пропозицій.

Водолій

На роботі, у бізнесі і відносинах з людьми, вищими за посадою, потрібно бути обережнішими. Можливі непорозуміння при контактах з авторитетними фігурами, начальством, людьми з високим соціальним статусом або з представниками державних органів. Ваші інтелектуальні здібності можуть стати головним предметом загальної уваги в цей період.

Риби

Риби, 19 жовтня у вас буде чудова можливість заявити про себе як про хорошого працівника. Професійні завдання будуть сипатися на вас, тому не проґавте шанс проявити свої найкращі якості.

Читайте нас також у Viber і Telegram.