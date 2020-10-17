Сьогодні, 17 жовтня, ведучий романтичного реаліті «Холостяк», а також майбутнього проєкту «Холостячка», Григорій Решетник святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає шоумена!

Григорій Решетник — один з найуспішніших українських телеведучих. Відомий шоумен і диктор святкує свої 37 років. Також сім’я Решетників чекає на поповнення. Нещодавно пара оголосила про вагітність Христини.

На українському ТВ-просторі Григорій став упізнаваним завдяки багатьом топовим проєктам, у яких виступав у ролі ведучого або диктора. З 2012 року романтичне реаліті «Холостяк» отримало постійного і незмінного професіонала-ведучого — Григорія Решетника.

А вже 23 жовтня Григорій стане ведучим головного проєкту осені — «Холостячка»! Телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті. #СильнаЯ порушує важливу тему поширених у суспільстві стереотипів на адресу жінок. Христина Решетник стала героїнею кампанії. І сьогодні, в день народження чоловіка, розвіє всі міфи і стереотипи!



Редакція сайту STB.UA вітає Григорія з днем ​​народження і зичить творчих успіхів!

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