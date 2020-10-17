Гороскоп на 18 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у неділю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 18 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам може захотітися переглянути характер ваших дій, або ж вас раптом потягне продемонструвати свої творчі здібності. Цей досвід підвищить вашу самооцінку, що поліпшить взаємини в любовній сфері. Почуття в цей час інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя.

Телець

Тельці 18 жовтня можуть зіткнутися з розбіжностями в сім’ї. Не засмучуйтеся, але позиція родичів буде відрізнятися від вашої. Ретельно перевіряйте будь-яку інформацію, яку отримуєте.

Близнюки

У вас переважатиме потреба в змінах у сімейній ситуації. Зірки віщують завершення деяких справ, пов’язаних із домом і сім’єю. Використовуйте цей день для гармонізації ваших романтичних стосунків і сімейних зв’язків. Можливий службовий роман, який може бути бурхливим, а плани на майбутнє ― найоптимістичнішими і реальними.

Рак

Раки, 18 жовтня вам варто задуматися, чи є майбутнє у ваших стосунків з партнером. Ви давно мали сумніви в ньому, тепер час чесно відповісти собі на запитання: а чи потрібно мені це.

Лев

Леви 18 жовтня мають проявити максимум ініціативи. Якщо цього не зробити, справа не зрушить з мертвої точки. В особистому житті можуть означитися позитивні зміни, незабаром ви зустрінете цікаву людину.

Діва

Добре обмірковуйте кожне своє слово. 18 жовтня варто контролювати свої емоції як ніколи, тому не ухвалюйте поспішних рішень, краще витратити час на роздуми, ніж потім шкодувати.

Терези

Терези, 18 жовтня саме вам екстрасенси радять приділити увагу своїй другій половинці. Організуйте романтичний вечір: вечерю в ресторані, прогулянку під зорями або поїздку на автоконцерт.

Скорпіон

18 жовтня вам доведеться докласти масу зусиль для досягнення своїх цілей. Ви зіткнетеся з опором оточення, тому будьте готові обстоювати свою позицію перед усіма.

Стрілець

18 жовтня планети прихильні до вас, тому ви здобудете чергову маленьку перемогу. Останнім часом їх було чимало, і кожна з них ― крок до вашої великої мети, тріумфу.

Козеріг

Козерогів 18 жовтня удача буде буквально переслідувати. Зірки надають вам упевненості в собі, тому проявіть ініціативу в важливих для вас питаннях. Особливо тих, які стосуються особистого життя.

Водолій

Вам не варто просити допомоги в інших. Усі ваші цілі легко здійсняться, проте знадобиться трохи часу. Підтримки шукайте у своєї другої половинки, а натхнення ― в творчості.

Риби

Вірогідні розчарування, або ви відчуєте обмеження, які стануть джерелом роздратування. Вони можуть стосуватися роботи, здоров’я, кохання, обставин у сім’ї. Зосередившись на собі, своїх потребах і перспективах, ви зможете переглянути ідеї та переконання і знайти своє справжнє покликання, змінити своє ставлення до життя.

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