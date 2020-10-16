Гороскоп на 17 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у суботу? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 17 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

17 жовтня екстрасенси радять боротися з напругою. Останні дні були перенасичені подіями, тому в суботу добре виспіться, нікуди не поспішайте і сходіть на масаж.

Телець

Тельці 17 жовтня будуть відчувати бажання звернути гори. Планети наповнюють вас енергією, скористайтеся цим для того, щоб зробити неможливе. Ваша мета близька як ніколи.

Близнюки

17 жовтня у вас з’явиться шанс наблизитися до своєї мети. Головне, припиніть іти напролом, пошукайте обхідні шляхи. У вас неодмінно вийде, якщо будете терплячі і дипломатичні.

Рак

Раки, у вас в суботу висока ймовірність виникнення побутових сварок. Вони будуть спалахувати через дрібниці, але ризикують при цьому перетворитися на серйозний скандал.

Лев

Леви, вам 17 жовтня принесе перспективи в особистому житті. Те, чого ви давно хотіли, цілком може збутися. Головне, не ухвалюйте необдуманих рішень і прислухайтеся до свого партнера.

Діва

17 жовтня вас охоплять ревнощі. І не просто так, ваш партнер явно щось приховує. Втім, усе не так страшно, якщо ви зараз поговорите і з’ясуєте важливі моменти, ситуація налагодиться.

Терези

17 жовтня для вас найважливішим буде питання здоров’я. Це відсуне всі інші проблеми на другий план. А ще екстрасенси передбачають важливу розмову, результат якої вплине на багато що.

Скорпіон

Субота ― ваш день. Станеться те, що справить вирішальний вплив на ваше майбутнє. Швидше за все, ви візьмете участь у проєкті, який прославить вас. Готуйтеся до тріумфу.

Стрілець

17 жовтня ви будете відчувати бажання змінити щось в особистому житті. Астродинаміка налаштовує на прояв активності, але ваша друга половинка навряд чи це оцінить. Краще прислухайтеся до її думки.

Козеріг

Козерогам доведеться вирішити нарешті проблеми в родині. Буде складно, оскільки на вас може впливати кут Сатурна і Венери, що провокує зайву емоційність.

Водолій

Водолії, будьте сміливішими і креативнішими. Від вас чекають незвичайних рішень, тому подумайте, як оригінально вийти зі скрутного становища. Але залишайтеся в рамках пристойності.

Риби

Риби, 17 жовтня ви будете відчувати приплив енергії. Не квапте події і обмірковуйте кожен крок. Уникайте ризикованих заходів, оскільки зараз удача не на вашому боці.

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