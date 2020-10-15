Гороскоп на 16 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у п’ятницю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 16 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

День може початися буденно, але виявиться важливим. Напруга поступово наростатиме. Ви можете засидітися на роботі довше ніж зазвичай. Навіть якщо доведеться зіткнутися з серйозними випробуваннями, всі вони вам до снаги. Хтось допоможе впоратися з важкою справою. У підсумку залишитеся задоволені собою.

Телець

Вас може переслідувати занепокоєння через ваше здоров’я. Можливо, воно справді потребує уваги. Не затягуйте з лікуванням, зверніться до лікаря, якщо бачите в себе симптоми. День підходить тільки для буденних, рутинних справ. Відкладіть важливі зустрічі і відповідальні рішення до завтра (або до понеділка).

Близнюки

Вам доведеться діяти швидко, імпровізувати. Але удача на вашому боці. Так що ви напевно зумієте уникнути небезпек, а може, навіть узагалі їх не помітите. У вас може бути пристрасне побачення, закоханість. Діти або підлеглі змусять непокоїтися.

Рак

Навіть якщо зіткнулися з труднощами або несправедливістю, не звертайте зі шляху. Плюнути і кинути все ― найбільш хибний вибір з можливих. Рішення нинішніх проблем криється десь у минулому, напружте пам’ять. Ви все повинні робити вчасно, навіть якщо інші не поспішають.

Лев

Дуже непоганий день, хоча і конфліктний. Своїх ворогів і конкурентів ви сьогодні можете з’їсти. Опинитеся на крок попереду них, доведете їхню неспроможність. Головне ― вибирати більш-менш мирні шляхи. Зайва агресивність може несподівано стати проблемою.

Діва

Ви начебто щасливі, можете сьогодні непогано заробити. Але ситуація неоднозначна: безневинна помилка може потягнути за собою клубок проблем. Вам не варто піддаватися емоціям, свої дії слід прораховувати на кілька кроків уперед. Не призначайте побачень, навіть якщо дуже хочеться.

Терези

У вас багато енергії, бадьорості. Але щось змушує вас нервувати. Те, що почалося вчора, отримає несподіваний розвиток. Можливо, ви опинитеся в складній ситуації, але вийдете з неї переможцем. Не відмовляйтеся від допомоги, навіть якщо впевнені в собі на всі сто. Не бійтеся ділитися, тільки так можна витягти максимум користі з ситуації, що склалася.

Скорпіон

Несприятливий день, як і вчорашній. Краще не втручатися в чужі справи і не ризикувати. Також потрібно приборкати свої емоції. Ви щось підозрюєте, але швидше за все без будь-яких підстав. Корисна робота на самоті, і взагалі усамітнення благотворно на вас вплине.

Стрілець

Ви схожі на людину, яка відбиває дівчину в друга. Або знаючи, що хороший колега розраховує на підвищення, ви йдете до начальства, щоб довести, що підвищити краще вас. Ви можете постати перед вибором між особистим інтересом і дружбою. І цей вибір не такий простий, як може здатися з боку. Тут, звичайно, від вас усе залежить, ніхто вам не порадник. Але краще, щоб у вас усе залишилося без змін. Нове таїть у собі небезпеку.

Козеріг

Ви постанете перед вибором між обов’язками і бажаннями і, напевно, виберете обов’язки, роботу, кар’єру. Козероги завжди це вибирають. Але справи йтимуть не дуже гладко. Імовірно, доведеться понервувати. Однак закінчитися все повинно добре. Увечері відчуєте значне полегшення.

Водолій

У вас має бути несподіваний успіх. Може вирішитися складне питання, суперечка. Вам мають довірити щось таке, до чого ви давно прагнули. І вашим завданням стане не втратити довіру. Всі свої справи важливо закінчити до заходу сонця. Увечері корисне спілкування. Ви потребуєте поради.

Риби

У п’ятницю краще не робити нічого важливого. Світила розташовані невдало. Але там, де у вас нічого не виходить, на допомогу повинні прийти друзі. Не бійтеся просити поради або підтримки. Вам не можна ризикувати і брати участь у сумнівних справах. Також вам краще не з’ясовувати стосунків з коханими людьми.

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