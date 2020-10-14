Гороскоп на 15 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у четвер? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 15 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вашою життєвою дорогою зараз керує сама Доля, тому просто не заважайте їй. Покладіться на інтуїцію, ваші ноги самі приведуть вас саме туди, куди вам потрібно. Внутрішній голос зараз буде мудрішим за ваш розум, слухайте його.

Телець

День буде непростим, але вам вдасться впоратися з поставленими завданнями. Ви зможете реалізувати задумане, бо вам допоможуть не тільки старі друзі, а й нові знайомі. Не соромтеся просити поради або звертатися по допомогу в разі потреби.

Близнюки

Вчіться вдячно приймати допомогу і не відкидайте тих, хто вам її пропонує. Вірогідні нові знайомства та цікаві робочі перспективи. Ідіть за своїм серцем, та й розум не відключайте.

Рак

Перша половина дня буде неприємною у всіх аспектах. Ви ніяк не можете вплинути на ситуацію, тому цю бурю потрібно просто перечекати. Вже до обіду все почне налагоджуватися само собою.

Лев

Вам може захотітися позбутися від нагромадженого негативу. Постарайтеся виплеснути енергію в позитивне русло, не травмуючи інших. Не варто розривати старі контакти, також важливо уникати конфліктів.

Діва

Вірогідні неприємні чи навіть незручні ситуації. Ваша щирість зараз може дратувати оточення, а когось вона навіть ранить. Розберіться спочатку в собі і тільки потім розповідайте іншим про свої переживання.

Терези

Поворотний день, наповнений яскравими переживаннями і несподіванками. Вам варто переоцінити свої перспективи і переглянути погляди на життя. За поворотом може ховатися ваша мрія.

Скорпіон

Гарний час для виконання завдань, які ви давно намітили, але ніяк не могли завершити. Також можна сміливо братися за абсолютно нові справи, інтуїція зараз вас не підведе. Довіряйте внутрішнього голосу.

Стрілець

Не варто даремно ризикувати, хоч удача і на вашому боці. Беріть з усього досвід і користь і налаштовуйте себе на позитивну хвилю. Стрільці зараз можуть бути образливі, враховуйте це в спілкуванні з людьми.

Козеріг

Зараз у вас є шанс щось серйозно змінити в робочій сфері. Також можна спробувати налагодити справи на особистому фронті, але будьте готові до серйозної роботи над помилками. У Козерогів-щасливчиків буде шанс отримати роботу мрії.

Водолій

Ваша внутрішня дисципліна допоможе впоратися з новими труднощами. Проблеми можливі, але ви повинні залишатися в гармонії з собою, щоб з усім розібратися. Не варто діяти запально і необдумано.

Риби

У першій половині дня не передбачається різких стрибків, можете запланувати на цей час вирішення повсякденних справ. Також не бажано обговорювати плани на майбутнє, краще відкласти це на завтра.

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