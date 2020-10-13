Які на нас чекають церковні свята в жовтні 2020 року? Знати про це необхідно точно, щоб не робити зайвих домашніх справ і не забувати шанувати традиції та релігійні обряди. Детальніше про церковні свята в жовтні 2020 року ― читайте в матеріалі.

1 жовтня: день мучениці Аріадни; вшанування Молченської (Цілительки) і Староруської ікон Божої Матері.

5 жовтня: пророка Йони; священномученика Фоки, єпископа Синопського; преподобного Йони, пресвітера (IX), батька святих Феофана, творця канонів, і Феодора, Начертанних; преподобного Йони Яшезерського; преподобного Макарія Жабинського, Бєлєвського чудотворця.

6 жовтня: зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

10 жовтня: священномученика Петра (Полянського), митрополита Крутицького.

12 жовтня: знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича).

14 жовтня: Покрова Пресвятої Богородиці.

18 жовтня: мучениці Харитини, священномученика Діонісія.

21 жовтня: преподобної Пелагії Антіохійської.

31 жовтня: апостола і євангеліста Луки; знайдення мощей преподобного Йосифа, ігумена Волоцького (Волоколамського), чудотворця.

Більше на тему: Календар садівника-городника на вересень 2020 року від екстрасенсів СТБ

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ