Гороскоп на 14 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у середу? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 14 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

14 жовтня Овни відчуватимуть величезне натхнення. Використовуйте це, занурившись у творчість. Це особливо сприятливий день для заняття образотворчим мистецтвом.

Телець

Тельці сьогодні повинні бути гранично уважні при укладанні угод і підписанні документів. А ще вам доведеться поборотися з власною запальністю, яку навряд чи оцінить оточення.

Близнюки

14 жовтня контролюйте емоції. Не треба діяти зопалу, оскільки зараз ваша нервова система особливо вразлива. Обмірковуйте кожен крок і кожне слово, інакше проблеми не забаряться.

Рак

Раки, 14 жовтня у вас буде відмінно виходити все, за що ви візьметеся. Тому відкладіть на потім малозначущі турботи, а на середу заплануйте щось грандіозне і важливе.

Лев

Леви 14 жовтня мають присвятити час незначним справам, які давно потребують вашого втручання. Ніяких доленосних рішень і зустрічей з впливовими людьми ― все це краще перенести.

Діва

Цілий день ви перебуватимете в романтичному настрої. 14 жовтня планети зібралися в любовному векторі, тому проведіть час зі своєю другою половинкою. Сьогодні на вас чекає сюрприз.

Терези

Терези, 14 жовтня ― ваш зоряний час. У вас буде купа енергії для нових звершень. Заплануйте важливу зустріч, укладіть угоду або запишіться в спортзал. Ваші починання будуть успішними.

Скорпіон

14 жовтня позбудьтеся від усього, що пригнічує вас. Спілкуйтеся з людьми, ви відчуєте, як вас наповнює енергія. Здається, всі ваші справи приречені на успіх. Зовсім скоро ви отримаєте цікаву пропозицію.

Стрілець

14 жовтня вся ваша енергія буде сконцентрована навколо сім’ї. Використовуйте це, щоб по максимуму поліпшити стосунки з домашніми і зробити їхнє життя ще комфортнішим.

Козеріг

Козерогам варто контролювати себе і потоки енергії, що наповнюють їх із космосу. 14 жовтня ― це день, коли сильна активність може призвести до руйнівних наслідків.

Водолій

Будьте терплячі і милосердні 14 жовтня. Сьогодні вам найкраще спрямувати енергію любові, яка переповнює вас, на близьких людей. Зараз вони дуже сильно потребують вас.

Риби

Риби, 14 жовтня ви будете на підйомі сил. Але це не так уже й добре, як може здатися. Ваша енергія зі знаком мінус: ви відчуєте бажання помститися комусь. Будьте терплячі.

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