Гороскоп на 13 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як вести себе у вівторок? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 13 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам слід подбати про своє здоров’я, є ризик застудитися. По можливості проведіть день вдома, в теплі. Не гуляйте ніде, по всьому світу бушує коронавірус!

Телець

Зірки радять Тельцям зайнятися перестановкою в будинку, а краще навіть робіть ремонт. Будьте пильними — ваші друзі не такі хороші, як вам здається.

Близнюки

Вам варто з великою повагою ставитися до думки оточення. Вечір краще провести вдома за переглядом цікавого фільму.

Рак

Їжте натуральні вітаміни і займайтеся спортом. Навіть легка ранкова гімнастика піде вам на користь.

Лев

Присвятіть день своїм рідним. Вони давно скучили за вашою увагою. На роботі можете взяти відгул. Відпочинок точно вам не завадить!

Діва

Зірки радять вам подумати над новими проєктами. Можливо, вам варто змінити робочу обстановку.

Терези

На вас може чекати приємний сюрприз від коханої людини. Однак є ризик дрібних сварок. Тримайте себе в руках.

Скорпіон

Якщо у вас з’явилися цікаві ідеї або проєкти, постарайтеся не розповідати про це всім. Просто робіть свою роботу.

Стрілець

Сприятливий день для контактів, творчих зустрічей, втілення своїх задумів у життя.

Козеріг

Проведіть вечір цього дня де-небудь поза домом, скажімо, у друзів. Налагоджуйте свої соціальні контакти.

Водолій

На Водоліїв чекає чудовий день. Вам захочеться літати на крилах щастя. Але це й не дивно, адже такими закоханими ви ще не почувалися.

Риби

Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток за умови лояльності до керівництва та вміння знаходити компроміс.

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