Цього тижня о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть серії четвертого і п’ятого сезонів фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в найближчих серіях фільму «Доктор Хаус»?

Чейз готовий провести операцію Кенні, підлітку з сильно деформованим обличчям, але у того стається серцевий напад. Команда Хауса опиняється під прицілом кінокамер телекомпанії, що знімає фільм про Кенні, а сам Хаус починає шкодувати, що запросив Саміру в лікарню Принстон-Плейнсборо.

Під час трюку з водяною камерою у фокусника починається кровотеча, і Катнеру та Коулу доводиться витягати його з води. А Хаус придумав команді нове випробування: той, хто принесе йому нижню білизну Кадді, отримає імунітет і зможе вибрати двох кандидатів на вибування.

Хаус обіцяє, що той кандидат, якому вдасться поставити діагноз гітаристу-панку, залишиться в його команді. А Вілсон несподівано виявляє, що один із його діагнозів був помилковим, і його вмираючий пацієнт житиме.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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