У період з 12 по 18 жовтня зірки радять усім знакам зодіаку готуватися до приємних змін у житті. Середина осені ― не час для депресії. Це час приємних змін і поліпшення якості життя. Кому зі знаків зодіаку можна чекати на кардинальні зміни в житті, а хто повинен переглянути своє ставлення до оточення? Що чекає на кожен знак зодіаку в найближчі сім днів, читайте в гороскопі на тиждень з 12 по 18 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ‒ Овен

На Овнів чекає чудовий тиждень. Настав час зупинитися і подумати про майбутнє. Перед вами відкриваються прекрасні перспективи не тільки в плані роботи, а й у плані особистого життя. Зовсім скоро на вас чекають приємні зміни. Ближче до четверга вам захочеться втекти від усього світу, але у вихідні краще провести час із сім’єю або друзями. Вони ‒ ваше натхнення.

Гороскоп на тиждень ‒ Телець

Прекрасний тиждень для того, щоб завершити всі розпочаті справи. Це стосується і робочих моментів, і особистого життя. Ближче до середи може трохи погіршитися ваше самопочуття. Не панікуйте, можливо, це всього лише застуда. Вихідні присвятіть прибиранню та дрібному ремонту. У стосунках із коханою людиною все чудово. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

Весь тиждень краще присвятити вирішенню робочих завдань. Їх накопичилося дуже багато, однак за правильної розстановки пріоритетів ви все встигнете. У п’ятницю вирішиться дуже важливе питання, яке мучило вас тривалий час. Вихідні проведіть у колі сім’ї. На вас чекають приємні сюрпризи від другої половинки.

Гороскоп на тиждень ‒ Рак

Тиждень мине під девізом «Я все зможу»! І справді, ви вирішите дуже багато складних питань і проблем. Стосунки з коханою людиною хороші, проте можуть виникнути образи через те, що ви приділяєте їй замало уваги. Також варто відмовитися від вживання шкідливої ​​їжі: фаст-фуд і солодощі можуть нашкодити вашому шлунку.

Гороскоп на тиждень ‒ Лев

Для Левів тиждень буде успішним лише в тому разі, якщо ви навчитеся правильно вибудовувати кордони. Багато хто користується вашою безвідмовністю. Пам’ятайте: не царська справа вирішувати проблеми за інших. На вихідних може виникнути легке відчуття апатії. Улюблене хобі допоможе відволіктися від поганого настрою.

Гороскоп на тиждень ‒ Діва

Цей тиждень ‒ прекрасний час для налагодження особистого життя. І не важливо, в парі ви чи ні. У кожному разі приємні зміни зовсім не за горами. Що стосується робочих моментів, то тут усе більш-менш стабільно, хоча від форс-мажорів ніхто не застрахований. Вихідні присвятіть тільки собі. Ви заслужили на відпочинок і красиву обновку.

Гороскоп на тиждень ‒ Терези

На цьому тижні вам варто задуматися про навчання. А чому б і не освоїти нове хобі або професію? Якщо ви хочете змінити роботу, то кращого часу для цього не знайти. У стосунках з коханою людиною ситуація дещо напружена. Тому вам варто задуматися, може, настав час щось змінити? У будь-якому випадку не ухвалюйте поспішних рішень.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіон

На цьому тижні вам варто зосередити свої сили на вирішенні робочих моментів. Обмежте спілкування з тими, хто приносить у ваше життя негатив. Проявіть уважність до фінансів. Ви іноді витрачаєте занадто багато грошей даремно. Через це часто сидите на сухарях. Вам треба повчитися грамотного фінансового планування.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрілець

Для Стрільців цей тиждень буде одним із найяскравіших за весь рік. На вас чекає маса позитивних емоцій і приємних сюрпризів. На роботі колеги не зможуть ступити й кроку без вашої підказки або поради. Однак будьте обережні: є шанс виконувати не свої обов’язки. А ось щодо особистого життя, то готуйтеся до приємних кардинальних змін.

Гороскоп на тиждень ‒ Козеріг

Для Козерогів тиждень буде успішним в особистому житті і в фінансовій сфері. Вівторок і середа ‒ найкращий час для плідної роботи. А ось ближче до п’ятниці вам захочеться романтики. І ви її отримаєте. Однак на вихідних потрібно звернути увагу на своє здоров’я. Є ризик загострення хронічних захворювань. Так що краще залиштесь удома і виспіться.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолій

Вдалий тиждень для того, щоб м’яко натякнути своєму начальству, що ви давно готові до підвищення. Не соромтеся, ви заслужили. У стосунках з коханою людиною можуть виникнути невеликі сварки. Однак, якщо ви не будете поспішати з висновками і спробуєте почути думку інших людей, то конфлікт швидко себе вичерпає.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

На початку тижня у вас можуть виникнути певні труднощі на роботі. Швидше за все, у ваших стосунках із керівництвом спалахне конфлікт, і вам доведеться шукати шлях його врегулювання. Щоб історія не повторювалася із завидною регулярністю, вам варто зробити правильні висновки і не звинувачувати у всіх своїх невдачах інших людей. Вихідні проведіть у колі сім’ї.

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