Гороскоп на 12 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку в понеділок? Хто підкорить оточення своєю чарівністю, а кому варто бути сміливішим? Читайте гороскоп на 12 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вдалий день для початку нового проєкту. У вас багато ідей, і зараз сприятливий час, щоб їх реалізувати.

Телець

Можливі дрібні неприємності. Однак завдяки підтримці авторитетного покровителя всі помилкові звинувачення з вас швидко знімуть. Ще й вибачення у вас попросять.

Близнюки

Позитивний день у всіх планах. Ви впевнені в собі і завдяки цьому завжди зможете за себе постояти. Ще й заступитися за слабших зможете.

Рак

Прекрасний день для нових знайомств і зустрічей з друзями. Вам просто необхідно насититися позитивною енергетикою. І друзі вам у цьому допоможуть.

Лев

Доля знову бере вас під своє крило, і зірки обіцяють багато приємних відчуттів. Взаємини з близькою людиною гармонійні і довірливі. От і добре.

Діва

Прекрасний день для початку реалізації давно задуманих планів. Якщо ви заручилися підтримкою рідних і колег, то у вас усе вийде.

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Терези

Хороший день. Правда, ближче до вечора ваш настрій може погіршитися через непорозуміння з другою половинкою. Спробуйте не зациклюватися на цьому.

Скорпіон

День сприятливий для спілкування, нових знайомств, налагодження ділових контактів, вирішення побутових проблем. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство.

Стрілець

Ви занадто довірливі і не вмієте відмовляти. Через це багато хто користується вашою добротою. Настав час навчитися казати «Ні».

Козеріг

З самого ранку вам варто чекати на приємний сюрприз від коханої людини або близького друга. Увечері можуть виникнути невеликі побутові проблеми.

Водолій

Складний день. Можуть виникнути конфлікти, пов’язані з роботою або фінансами. Зірки радять зберігати спокій і не перенапружуватися.

Риби

Ваша чарівність підкорить оточення. Але не відволікайтеся на дрібниці чи самомилування, інакше удача відвернеться від вас.

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