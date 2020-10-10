З перших хвилин у 6 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало ускладнень і цікавих завдань. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 6 випуску, вже зараз.

На битві чорних потрібно було приготувати одну страву ресторанного рівня. Але на учасників чекало серйозне ускладнення ― вони повинні були готувати під потужним потоком вітру, який створювали електровентилятори. На роботу виділили одну годину.

Мірра Борисова приготувала тарталетку з мигдалевим франжипаном, яка сподобалася суддям проєкту. Наступною вердикт вислухала Юлія Краса, яка приготувала пасту з полунично-малиновим соусом та шоколадом. Однак ця страва не задовольнила Ектора, адже під потужним потоком вітру паста стала холодною, а шоколад розшарувався. А от Ольга Мартиновська наголосила, що паста приготована за всіма італійськими канонами.

Відтак до суддів вийшов Роман Петрушенко. В якості ресторанної страви він подав медальйон з морквяним пюре та соусом із маракуї. Однак соус та пюре не сподобалися суддям шоу, а от медальйон, за словами Володимира Ярославського, був приготований добре. Едуард Мишуга також приготував пасту, але від сильного потоку вітру вона розлетілася по всій кухонній поверхні. Його карбонара не здивувала суддів, адже вона була базовою, без будь-яких креативних соусів та добавок. У свою чергу, Богдан Сиротенко приготував Tournedos Steak Rossini з желе із червоної смородини. Екторові не сподобалося те, що учасник подав ягідний соус до стейку, але сама страва була приготована на доволі високому рівні.

У підсумку, судді були незадоволені результатами роботи конкурсантів. Однак те, що приготував Едуард Мишуга, було занадто простою стравою для битви чорних у 10 сезоні проєкту. Тому саме Едуард залишив кухню шоу в 6 випуску «МастерШеф».

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 7 випуск «МастерШеф»-10 17 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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