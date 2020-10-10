Гороскоп на 11 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто може розраховувати на підтримку близьких, а кому краще відпочити? Читайте гороскоп на 11 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Це ваш день у всіх сенсах цього слова. З самого ранку близькі люди порадують вас несподіваним сюрпризом, а до вечора й зовсім чекайте подарунок від долі.

Телець

У бажанні прикупити собі трохи нового одягу головне ― не зірватися і не спустити всі заощадження. Зірки радять відмовитися від будь-яких покупок, інакше це принесе лише розчарування.

Близнюки

Чекайте на похвалу від начальства. Ваші старання оцінять по заслугах. І неважливо, що попереду на вас чекають труднощі, ви з усім упораєтеся.

Рак

Будьте більш відкриті. У світі повно хороших людей. Так що є шанс познайомитися або краще пізнати когось, хто в майбутньому може стати вашим близьким другом.

Лев

День буде насичений новими зустрічами і цікавими знайомствами. Це прекрасна можливість завести корисні зв’язки. Не проґавте свій шанс.

Діва

У прагненні бути першим головне― не грати в злі та нечесні ігри. Іноді корисно відступитися, щоб не помилитися.

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Терези

Сьогодні весь день варто присвятити завершенню справ, що накопичилися. Те, що ви відкладали на потім, дасть про себе знати. Розберіться з цими питаннями.

Скорпіон

Прекрасний день, щоб показати себе у всій красі. Є шанс завести корисні зв’язки або взяти участь у новому цікавому проєкті.

Стрілець

Стрільці будуть просто нарозхват. Усі хочуть вас бачити і буквально кожному потрібна порада. Не хвилюйтеся, ви всюди встигнете і всім допоможете.

Козеріг

Прекрасний день, щоб почати ремонт вдома або просто зробити невелику перестановку. Викиньте весь непотріб.

Водолій

Вдалий день для початку нового бізнесу або навчання. Якщо ви давно мріяли освоїти нову професію або змінити роботу, то раді вам повідомити, що кращого часу для цього просто не знайти.

Риби

Зірки радять проявляти більше ініціативи. Сміливіше розкажіть начальству про свої плани та ідеї. Упевнені, вас підтримають.

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