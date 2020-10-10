Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом шостого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники готували страви для зіркових гостей ― Монатика і Насті Каменських. Але що ж вони робили на цьому тижні? Подробиці ― далі в матеріалі.

На найкращих кухарів-аматорів 10 сезону чекала українська версія кулінарної рулетки. Учасники поділилися на пари, щоб приготувати три страви на свій розсуд. Кожна пара крутила барабан, на гранях якого були розміщені різні ускладнення роботи в ресторані: відсутність води чи електрики, виїзний фуршет або запізнення співробітників. Від такого не застрахований жоден шеф-кухар. Однак для декого з конкурсантів кулінарна рулетка стала фатальною!

Один з учасників узагалі залишився без пари ― Дмитро Балита. Для нього судді запропонували полегшене меню: десерт і основну страву. Однак навіть те, що Дмитро працював сам і допомагав іншим готувати страви, не підкосило його. Він добре впорався з усіма завданнями. Та найкращими в цьому конкурсі стали два учасники ― Юлія Венедиктова і Олександр Горчаков.

Саме Юлія і Олександр разом з Олексієм Жидких стали капітанами команд у наступному конкурсі «Кулінарний Шерлок Холмс». За його умовами, за півтори години команди повинні були приготувати по одній досить складній і багатокомпонентній страві. У кожної команди ― своя страва, але яка саме… Судді не сказали! Натомість видали коробки-загадки, які стояли позаду учасників. Саме під ними містилися підказки. За першою поверхнею були найскладніші натяки, за другою ― середні, а за третьою ― найлегші.

Найскладніший набір натяків діставався учасникам безкоштовно, а два інші ― в обмін на загальний час приготування. У підсумку абсолютно всі учасники здогадалися, які страви їм дісталися. Найгірше із завданням упоралася команда червоних ― Юлії Краси. Тому саме Юля одягнула чорний фартух. Окрім неї такі фартухи дісталися також Міррі Борисовій, Романові Петрушенку, Едуарду Мишузі і Богданові Сиротенку.

На битві чорних потрібно було приготувати одну страву ресторанного рівня. Але на учасників чекало серйозне ускладнення ― вони повинні були готувати під потужним потоком вітру, який створювали електровентилятори. На роботу виділили одну годину.

Мірра Борисова приготувала тарталетку з мигдалевим франжипаном, яка сподобалася суддям проєкту. Наступною вердикт вислухала Юлія Краса, яка приготувала пасту з полунично-малиновим соусом та шоколадом. Однак ця страва не задовольнила Ектора, адже під потужним потоком вітру паста стала холодною, а шоколад розшарувався. А от Ольга Мартиновська наголосила, що паста приготована за всіма італійськими канонами.

Відтак до суддів вийшов Роман Петрушенко. В якості ресторанної страви він подав медальйон з морквяним пюре та соусом із маракуї. Однак соус та пюре не сподобалися суддям шоу, а от медальйон, за словами Володимира Ярославського, був приготований добре. Едуард Мишуга також приготував пасту, але від сильного потоку вітру вона розлетілася по всій кухонній поверхні. Його карбонара не здивувала суддів, адже вона була базовою, без будь-яких креативних соусів та добавок. У свою чергу, Богдан Сиротенко приготував Tournedos Steak Rossini з желе із червоної смородини. Екторові не сподобалося те, що учасник подав ягідний соус до стейку, але сама страва була приготована на доволі високому рівні.

У підсумку, судді були незадоволені результатами роботи конкурсантів. Однак те, що приготував Едуард Мишуга, було занадто простою стравою для битви чорних у 10 сезоні проєкту. Тому саме Едуард залишив кухню шоу в 6 випуску «МастерШеф».

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