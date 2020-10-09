«Привіт, тату!»: Анонс 1―4 серій

StarLight Production для телеканалу СТБ знімає низку романтичних серіалів, які виходитимуть щоп’ятниці протягом осені. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Зовсім скоро відбудеться прем’єра третього з них ― «Привіт, тату!». Уже сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 глядачі зможуть насолодитися його переглядом в ефірі телеканалу СТБ. Що ж станеться в 1―4 серіях фільму «Привіт, тату!»? Читайте просто зараз!

До спортивного гонщика Максима несподівано приходить 10-річний хлопчик і заявляє, що він його син. Чоловік знає, що цього не може бути, адже він не знайомий з його мамою. Але хлопчик гостро потребує батька, просить Максима йому допомогти. Герой дізнається, що він багато років тому став анонімним донором для матері цього хлопчика. У Максима дилема: чи має він право порушити спокій незнайомої йому жінки, щоб стати ближчим до дитини, біологічним батьком якої він є…

У головних ролях: Єлизавета Майська, Прохор Дубравін, Сергій Радченко, Дар’я Легейда, Артем Позняк.

Режисер-постановник: Анатолій Григор’єв

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