«Сліпа»: анонс 17―20 серій 2 сезону

Сьогодні, 9 жовтня, об 11:05 відбудеться показ 17―20 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. До ясновидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на питання знає лише бабуся Люба. Що ж буде в 17―20 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Артура Курдюченка, лікаря-реабілітолога, почали переслідувати страшні видіння: до нього приходила стара відьма і кликала за собою. З кожним її візитом Артур почувався дедалі гірше. Сліпа провидиця баба Люба зрозуміла, що відьма краде його час на землі. І робить вона це за допомогою особистої речі, яку забрала в чоловіка. Уникнути передчасної смерті Артур зможе, лише зрозумівши, хто з його найближчого оточення є старою відьмою.

Талановитий тенісист Влад раптово починає програвати змагання одне за іншим. Замість суперника на корті він бачить розлюченого чорного вовка, розгублюється і пропускає удари. Влад не знає, що йому робити, адже психічно він абсолютно здоровий. Він звертається до сліпої провидиці баби Люби і виявляє дуже неприємну річ: у програші так чи інакше винна його наречена Діана. Саме в ній є якесь «зло», що викликає видіння. І щоб зняти закляття, Владу доведеться самостійно дізнатися, що це за річ.

Олена Федорко не розуміє, що відбувається з її хлопцем Кирилом. Той спочатку кличе її заміж, але після хвороби вирішує розірвати будь-які стосунки з дівчиною. Олена впевнена: на ній ― вінець безшлюбності. Тому женихи вже йшли від неї. Баба Люба наполягає: ніякого вінця немає. Щоб зрозуміти, чому вона досі незаміжня, дівчині треба поговорити зі своїм колишнім, який її залишив під самим РАГСом. Гордість не дає Олені зробити перший крок назустріч зраднику. Але незабаром він сам знаходить її. І те, звідки він телефонує, стає для всіх шоком.

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