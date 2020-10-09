Гороскоп на 10 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку в суботу? Кому потрібно відмовитися від великих покупок, а хто може зустріти свою долю? Читайте гороскоп на 10 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Несприятливий день для відряджень. Усі поїздки і ділові зустрічі бажано перенести на інший день. Також варто відмовитися від фінансових операцій.

Телець

Вам буде складно впоратися зі своїми емоціями. Оточення вас дратуватиме. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, краще обмежити спілкування з близькими.

Близнюки

На роботі не зовсім сприятлива атмосфера. Ви можете зіткнутися з невдоволенням начальства. Однак не варто приймати все близько до серця. Пам’ятайте: це всього лише робота. До того ж у будь-який момент начальство може змінити гнів на милість.

Рак

Проявіть особливу уважність. Є ризик попастися на вудку шахраїв. Також краще відмовитися від укладення шлюбів або серйозних фінансових операцій.

Лев

Вам варто проявити обачність і не робити серйозних покупок. Особливо це стосується купівлі нерухомості. Залиште трохи грошей прозапас. І не беріть кредитів.

Діва

Можливі серйозні конфлікти, які пов’язані з вашою заздрістю до оточення. Зірки радять перестати дивитися на інших і зосередитися на собі.

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Терези

Зірки радять звернути увагу на своє здоров’я. Через легковажне ставлення до нього, можуть виникнути невеликі ускладнення і загострення хронічних захворювань.

Скорпіон

Не виключено, що дадуть знати про себе справи, що нагромадилися. Ймовірні неприємна звістка або домашні клопоти, які зажадають рішучих дій. У сімейних стосунках не виключені сварки.

Стрілець

День найкраще присвятити собі. Через перевтому може виникнути головний біль. Тому, якщо є така можливість, краще делегувати левову частину справ колегам і відпочити.

Козеріг

Є ризик серйозного конфлікту на роботі. Намагайтеся не сперечатися і не конфліктувати з начальством. Рано чи пізно правда відкриється, і ви вийдете переможцем.

Водолій

Зірки радять притримати свої фінанси і не робити необдуманих покупок. Приділіть якомога більше часу своїй родині і близьким друзям.

Риби

Приготуйтеся до серйозних змін в особистому житті. Під час нового знайомства не пропустіть свій шанс — не виключено, що ви зустрінете людину, з якою пов’яжете подальшу долю.

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