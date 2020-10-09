Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом шостого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники готували для зіркових гостей ― Монатика і Насті Каменських. Але що ж вони робитимуть на цьому тижні? Подробиці ― далі в матеріалі.

На найкращих кухарів-аматорів 10 сезону чекає українська версія кулінарної рулетки. Учасники поділяться на пари, щоб приготувати три страви на свій розсуд. Кожна пара буде крутити барабан, на гранях якого розміщені різні ускладнення роботи в ресторані: відсутність води чи електрики, виїзний фуршет або запізнення співробітників. Від такого не застрахований жоден шеф-кухар. Для кого з учасників кулінарна рулетка стане фатальною?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський.

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