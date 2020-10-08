Гени, безумовно, роблять свою справу, але без грамотного догляду та майкапу більшість зірок мали б зовсім не той вигляд, до якого ми звикли. Чим користується незмінна ікона стилю Вікторія Бекхем? Як за шкірою доглядає одна з найяскравіших і високооплачуваних дів Голлівуду Скарлетт Йоганссон? У чому секрет молодості колишнього ангела Victoria’s Secret Хайді Клум? І як зарубіжні б’юті-бренди зробили наших українських красунь своїми амбасадорами — далі в статті.

Скарлетт Йоханссон

Муза Вуді Аллена стверджує, що буквально схиблена на косметиці. Акторка обожнює фарбуватися. Вдома улюблена косметика зірки розкладена по скриньках в окремій кімнаті для макіяжу. Дівчина віддає перевагу помаді й туші Dolce & Gabbana. «Люблю носити червону помаду в будь-який час, навіть без приводу», — зізнається Скарлетт, а якісна туш, за її словами, набагато краща накладних вій.

Молодість обличчя Йоганссон підтримує за допомогою антивікового крему Shiseido, непередбачені «сюрпризи» на шкірі маскує коректорами Shu Uemura, а миттєвого зволоження домагається завдяки масці HydraQuench Cream-Mask від Clarins. Ще одна улюблена зброя акторки для боротьби із сухістю — вазелін Intensive Care.

Вікторія Бекхем

Багатодітна мама та одна з найстильніших жінок світу має чудовий вигляд у свої роки. Крім правильного способу життя та регулярних б’юті-ритуалів, у Вікі чимала косметичка, яка допомагає їй кожен раз створювати бездоганний образ.

Ранок бізнесвумен починає з м’якого пілінгу ресурфейсером Skinesis Liquid Resurfacer від Sarah Chapman для відновлення фізіологічного балансу шкіри та здорового сяяння. Другий крок — зволожувальна маска Sarah Chapman Skinesis 3D Moisture Infusion. Для ефективного догляду за обличчям і підготовки до макіяжу Вікторія використовує креми Elizabeth Arden і зволожувальний лосьйон La Mer, а уникнути розтяжок після народження дітей їй вдалося за допомогою регенерувальної олії Elemis Japanese Camellia.

Бекхем охоче демонструє якість продуктів, створених у колаборації з Estee Lauder: вона обожнює сяйливий засіб для очей і губ Aura Gloss, кремові рум’яна та олівець Eye Kajal, яким робить свої фірмові «смокі». Для демакіяжу Вікторія використовує міцелярну воду Bioderma Sensibio H2O і в цілому захоплюється саме дерматокосметикою, щоб шкіра завжди була здоровою.

Хайді Клум

Ще одна зіркова мама й неповторна модель, над чиєю красою вік не владний. Хайді одружена з гітаристом групи Tokio Hotel Томом Каулітцем, який молодший за неї на цілих 17 років! Бурхливий роман напевно сприяє квітучому вигляду, але модель не лукавить: своєю молодістю вона серйозно зобов’язана виробленим роками звичкам, спорту, правильній їжі, б’юті-процедурам і доглядальним засобам.

Клум любить сонце, тому ретельно захищає шкіру: «Засмага протримається кілька тижнів, а шкода від ультрафіолету — це надовго». Для підтримання молодості й зволоження вона використовує сонцезахисний крем Banana Boat Sport Performance SPF 30. Для домашнього догляду за своєю чутливою шкірою Хайді віддає перевагу кремам Mario Badescu без ароматизованих віддушок, а для макіяжу обличчя — BB-креми з SPF від Astor. «Замість нескінченного припудрювання краще знімайте надлишки себуму матувальними серветками», — радить модель. На довгих заходах у неї із собою завжди серветки Victoria’s Secret або Clean & Clear.

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Колаборації українських селебрітіз

Останні кілька років серед брендів тримається мода на амбасадорів — знаменитостей, які уособлюють цінності й посили марки. Компанії підходять до вибору максимально відповідально: вивчають біографії кандидатів, дивляться, як вони проводять вільний час, оцінюють їх ставлення до роботи й життя, співпрацю з іншими брендами та аналізують, наскільки інфлюенсер відповідає проекту. Сам амбасадор бере на себе багато обов’язків, узгоджених з компанією, але найголовніша з усіх умов — любов до бренду та його продуктів. В іншому випадку ніхто не отримає від угоди ні задоволення, ні користі.

2017 року закордонні б’юті-бренди Maybelline New York і Oriflame запропонували співпрацю українським артисткам. Співачка Надя Дорофєєва стала першою в Україні It-girl і амбасадором Maybelline. Енергійна, ефектна й стильна дівчина, яка стежить за трендами, прекрасно підійшла на роль. Маркетологи відзначили, що компанія вдало зробила ставку на кумира юного покоління. Уся косметика, засвічена в інстаграмі Наді або в рекламі з її участю, моментально розлітається серед підлітків і молодих людей.

На честь свого 50-річчя Oriflame не тільки представив нову концепцію «Краса як спосіб життя», а й оголосив співачку Джамалу посланцем в Україні. На думку компанії саме вона втілює їх оновлену позицію на ринку. «Важливо не тільки те, який ми маємо вигляд, а й як себе відчуваємо. У гонитві за модою важливо не втратити свою індивідуальність, бути в гармонії з тим, чим займаєшся, стежити за здоров’ям і доглядати за тілом. По-справжньому прекрасний той, хто щасливий!» — поділилася Джамала думками про свою роль і зазначила, що її світогляд повністю співпав з позиціонуванням Oriflame. Символічно, що співачка, яка перемогла на Євробаченні-2016 у Швеції, стала обличчям рекламної кампанії шведського бренду.

Але ж Джамала права: ринок заповнений косметикою доверху, а мода пропонує нові тренди кожні кілька місяців, тоді як головне в усьому цьому — не втрачати себе. Орієнтуючись на зірок, у першу чергу дивіться, щоб продукт підходив вам. Будьте красиві й здорові!

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