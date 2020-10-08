Гороскоп на 9 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кого чекає досить складний день, а хто заслужив на похвалу і невеличкі сюрпризи? Читайте гороскоп на 9 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день для початку реалізації нових проєктів, переїзду в інше місто або покупки нерухомості. Будьте сміливіше і вперед — за своєю мрією.

Телець

Є ризик загострення хронічних захворювань. Вам варто звернути особливу увагу на харчування і заняття спортом. І побільше посміхайтеся. Гарний настрій — запорука успіху.

Близнюки

Радість спілкування з партнерами може бути затьмарена неприємною новиною, пов’язаною з майбутніми обтяжливими обов’язками. Спробуйте не приймати поспішних рішень.

Рак

Від самого ранку можуть виникнути невеликі неприємності, однак ви їх дуже швидко вирішите. Ввечері вам захочеться романтики. Так не відкладайте хороше на потім.

Лев

Сьогодні — ідеальний день для того, щоб змінити своє життя на 180 градусів. Сміливіше йдіть туди, де ще ніколи не були і робіть те, що завжди хотіли. І не слухайте нікого!

Діва

Вам давно пора вирости і навчитися нести відповідальність за свої вчинки самостійно. Не перекладайте вирішення питань на інших.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

Іноді ви самі не знаєте, чого хочете. Вам варто розуміти, що в житті не все так, як написано в книгах. Однак, це зовсім не означає, що це погано. Просто по-іншому.

Скорпіон

Вам варто проявити більше стриманості до емоцій і недоліків інших. Не всі ідеальні. І ви — у тому числі.

Стрілець

Всі основні справи вам варто зробити в першій половині дня. Тому що після обіду все може піти шкереберть. Так що наберіться терпіння і все у вас вийде.

Козеріг

Якщо виникають проблеми, ви дуже швидко їх вирішите. Завдяки здоровому глузду і вмінню тверезо й адекватно оцінити ситуацію, ви швидко вирішите всі питання.

Водолій

Ви постійно хочете змін. Однак іноді вам варто зупинитися і вирішити, чого насправді ви хочете. Ваші бажання постійно змінюються. Пора визначитися.

Риби

Ви довго і важко працювали. Прийшов час побалувати себе дрібними приємними сюрпризами. Так зробіть це! Ви заслужили.

Читайте нас також у Viber і Telegram.