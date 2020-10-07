«Привіт, тату»: дата старту

StarLight Production для телеканалу СТБ знімає низку романтичних серіалів, які будуть виходити щоп’ятниці протягом осені. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Зовсім скоро відбудеться прем’єра третього з них ― «Привіт, тату». Вже цієї п’ятниці, 9 жовтня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом серіалу «Привіт, тату».

За сюжетом, до спортивного гонщика Максима несподівано приходить 10-річний хлопчик і заявляє, що він його син. Чоловік знає, що цього не може бути ― він не знайомий з його мамою. Але хлопчик дуже потребує батька, просить Максима йому допомогти. Герой дізнається, що він багато років тому став анонімним донором для матері цього хлопчика. У Максима дилема: чи має він право порушити спокій незнайомої йому жінки, щоб стати ближчим до дитини, біологічним батьком якої він є…

Ролі виконують: Єлизавета Майська, Прохор Дубравін, Сергій Радченко, Дар’я Легейда, Артем Позняк.

Режисер-постановник: Анатолій Григор’єв

Не пропустіть прем’єру серіалу «Привіт, тату» вже 9 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Мій чоловік, моя жінка: коли прем’єра нового серіалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ