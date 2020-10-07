Гороскоп на 8 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекає на кожен знак зодіаку в четвер? Кому потрібно тримати емоції під контролем, а хто повинен звернути увагу на своє здоров’я? Читайте гороскоп на 8 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день, щоб провести його на свіжому повітрі. Можна відпроситися з роботи на годинку-дві раніше і прогулятися з коханою людиною. Самотнім же представникам знака варто очікувати на приємне знайомство.

Телець

Ви трохи втомилися, а це означає, що не варто звалювати на себе всі турботи. Спробуйте половину справ делегувати. Так вам буде легше.

Близнюки

У бажанні заробити більше грошей головне ― не перестаратися і не позбавити себе комфорту. На все свій час. Зачекайте. Все буде, тільки пізніше.

Рак

Сьогодні у вас можуть виникнути невеликі конфлікти на роботі. Головне, стримуйте свої емоції. До вирішення складних питань краще підходити з холодною головою.

Лев

Ви на порозі нового етапу в житті. Не звертайте уваги на дрібні негаразди. Головна мета — попереду. І ви її майже досягли.

Діва

День несприятливий у всіх сферах. Можуть виникнути серйозні фінансові проблеми. Вірогідні витрати і втрати. Спробуйте абстрагуватися. І не поспішайте панікувати. Все владнається.

Більше на тему: Гороскоп на жовтень 2020 від екстрасенсів СТБ: чого чекати кожному знакові зодіаку

Терези

Від самого ранку ви зможете вирішити дуже багато питань, навіть тих, із якими мучилися тривалий час. Однак ближче до вечора, можливо, вас наздожене хандра. Не піддавайтеся журбі. Просто відпочиньте.

Скорпіон

Радощі й негаразди в цей день будуть чергуватися. Домашні проблеми і клопоти можуть погіршити ваш настрій. Не панікуйте. Спробуйте абстрагуватися.

Стрілець

Сьогодні краще присвятити день домашнім справам. Їх накопичилося чимало. Також зірки радять провести якомога більше часу з рідними.

Козеріг

Є ризик невеликих фінансових втрат. Зірки радять відмовитися від відвідування магазинів. Навіщо себе спокушати? Пропишіть усі необхідні витрати і не відступайте від списку. Так ви збережете левову частину грошей, що залишилися.

Водолій

Ваш життєвий потенціал на низькому рівні. Вірогідні нервові зриви, дратівливість. Умійте справлятися зі своїми емоціями. День несприятливий для будь-якої фінансової діяльності. Вам потрібна відпустка.

Риби

Зірки рекомендують Рибам поберегти своє здоров’я. Виходячи на вулицю, звертайте увагу на погоду, краще візьміть із собою зайву кофту і не забудьте про парасольку.

Читайте нас також у Viber і Telegram.