У ніч з 24 на 25 жовтня о 4:00 стрілки годинника в Україні переведуть на годину назад. Як пережити перехід на зимовий час із мінімальними наслідками для здоров’я? Читайте просто зараз!

Перехід на зимовий час ― непросте випробування для організму. Звикнувши до одного режиму сну, багатьом складно швидко перелаштуватися на інший розпорядок. Сонячні дні позаду, а нестача вітамінів і відсутність тепла негативно впливають на імунітет людини. Хвороби серцево-судинної системи і схильність до депресії також можуть загостритися при зміні режиму. Яких правил треба дотримуватися, щоб пережити перехід на зимовий час із мінімальним дискомфортом?

Ось що потрібно знати про потенційні небезпеки

Згідно з низкою досліджень, у перші дні після переведення стрілок різко зростає кількість інфарктів. Це пов’язано зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки можна, плавно підлаштувавши свій режим дня під перехід на зимовий час. Для цього за тиждень-два до переведення годинника почніть виконувати звичні щоденні ритуали (пробудження, водні процедури, їда, прогулянки, відхід до сну) на 15―20 хвилин пізніше (а при переході на літній час ― відповідно, раніше), ніж зазвичай, поступово збільшуючи цей інтервал до години. Ця порада дуже ефективна для комфортного переналаштування дітей, які особливо чутливі до режиму дня. У цей період збільшується кількість самогубств. Зайва година сну може стати причиною «розбитого» стану. Якщо ви схильні до депресії, постарайтеся максимально скоротити кількість стресових ситуацій у своєму житті в цей період, адже будь-яка з них може зіграти роль «спускового гачка». За статистикою, в перший день після переведення стрілок зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і загалом схильні нервувати, постарайтеся не сідати за кермо. Взагалі в перші дні після переходу на зимовий час краще постаратися уникати стресових ситуацій і відповідальних справ, які потребують особливої концентрації уваги. Поживний сніданок і прогулянка відразу після сходу сонця допоможуть «увімкнути» в організмі потрібний час. Під поживним мається на увазі сніданок з великою кількістю калорій і поживних речовин. З’їжте омлет з беконом, вівсянку, випийте склянку молока або соку. Прогулянка тривалістю як мінімум 20―30 хв. теж не завадить.

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