Гороскоп на 7 жовтня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно добре відпочити після важкої роботи, а кому ― проявити більше ініціативності? Читайте гороскоп на 7 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можуть виникнути складнощі на роботі. Щоб вирішити всі питання, вам доведеться добряче попрацювати. І вірте в себе.

Телець

У вас дуже багато планів. Однак не варто хапатися за все. Дійте тільки за чітким планом. Інакше у вас нічого не вийде. Увечері відпочиньте і подивіться хорошу комедію.

Близнюки

Ви розриваєтеся між роботою і сім’єю. Ще й у відпустку хочете. Зупиніться і подумайте, що зараз найважливіше. Усіх грошей не заробиш, а ось позитивних емоцій давно не було.

Рак

Після відпустки вам знадобиться трохи часу, щоб повернутися в робочий темп. Не поспішайте. Якщо ресурсу немає, попрацювати добре не вийде. Візьміть відгул і добре виспіться.

Лев

Ви сповнені планів. Вам вдасться все реалізувати лише в тому випадку, якщо ви все будете робити поступово. І вірте у свої сили. Все у вас вийде. Ви себе недооцінюєте.

Діва

Вам варто більше часу проводити з сім’єю. Повірте, робота нікуди не дінеться, а от залишитися в гордій самоті ви можете.

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Терези

Ви стоїте на порозі нового життя. Попереду на вас чекає багато приємних сюрпризів. Будьте відкриті до нових пропозицій. Є шанс познайомитися з приємною людиною.

Скорпіон

Щоб досягти бажаних результатів, вам варто проявляти більше ініціативи. Ви занадто довго чекали слушної нагоди. А давно пора діяти. Інакше так і будете мріяти в куточку.

Стрілець

Є ризик фінансових втрат. Не беріть грошей у борг і не тринькайте накопичення, які так довго збирали.

Козеріг

На роботі вас недооцінюють. Проявіть більше ініціативи і твердості. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Час переходити на новий рівень.

Водолій

На вас чекають серйозні зміни в житті. І тільки від вас залежатиме, позитивні чи негативні вони будуть. Погляньте своїм страхам в очі. Настав час їх побороти.

Риби

Ви добре попрацювали минулого тижня. Настав час заслуженого відпочинку. І не варто себе лаяти. Просто насолоджуйтеся.

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