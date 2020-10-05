Star Media знімає для СТБ низку чотирисерійних мелодрам

Цієї осені глядачі СТБ побачать чотири нові мелодрами, які знімає для телеканалу кінокомпанія Star Media. Кожна складатиметься з чотирьох серій. Усі чотири історії – про жінок, на долі яких випало чимало випробувань. Вони проходять через біль, розчарування і навіть проблеми зі здоров’ям, але жодна не має наміру занепасти духом і перестати боротися за своє щастя.

«Коханка у спадок»

Останні п’ятнадцять років Тетяна жила з упевненістю, що всі радощі в її житті назавжди і нікуди ніколи не подінуться: коханий чоловік-бізнесмен, достаток, розмірений побут і неспішна буденність. Але одного вечора їй повідомили, що Олег загинув, упавши з даху офісної будівлі. Після цієї втрати у Тетяни відкриваються очі на багато речей. Виявляється, меблевий бізнес чоловіка не такий уже й успішний, їхній будинок у заставі, і його хоче забрати інвестор за борги. Але найжахливіше – в Олега, хоч би як фантастично це звучало, є друга дружина, причому вона при надії і претендує на спадщину «свого» благовірного. За законом жанру, тут і починається найцікавіше…

Ролі виконують: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала, Володимир Лілицький, Олена Тимкова, Сергій Комаровський, Карен Варданян, Олександр Катунін, Яна Смоленцева, Валерій Рождественський та ін.

Режисер-постановник: Олександр Будьонний.

«Другий шанс на перше кохання»

Ірині всього п’ятнадцять, а в неї вже так багато секретів. Вона приховує, що її завжди і в усьому бездоганна мати тихо спивається. Ще рік тому мати Ірини працювала в НДІ і була шанованою людиною, але НДІ закрився, і матері довелося стати швачкою-надомницею. Нову роботу вона ненавидить, особисте життя влаштувати не може, тому і п’є від безвиході. Дівчинці дедалі частіше доводиться виконувати замовлення за матір. Однак Ірина не скаржиться – їй подобається ця робота, і в неї дуже добре виходить. Але найбільший секрет Ірини – це її перше кохання. Коханий – Михайло Доманський – дівоча мрія: гарний, розумний і син багатих батьків. Їхній роман доводиться приховувати, тому що батьки Михайла – жахливі сноби. Але рано чи пізно все таємне стає явним, і про стосунки Михайла та Ірини дізнаються його батьки, наводять довідки про обраницю сина і жахаються! Ірина – донька алкоголічки. Дуже швидко Доманські відсилають сина в Англію. Так швидко, що у хлопця навіть немає часу попрощатися…

Ролі виконують: Віталій Кудрявцев, Валерія Шкірандо, Дмитро Саранськов.

Режисер-постановник: Володимир Янощук.

«Одне серце на двох»

Молода і заміжня Рита щаслива у шлюбі і на роботі. Вона мріє народити, але їй забороняють вагітніти лікарі – з дитинства в Рити хвороба серця, яка прогресує, і жити повноцінним щасливим життям дівчина зможе лише після пересадки органу. Одного разу Рита дізнається, що чоловік їй зраджує, а його коханка від нього вагітна. Від новини Риті стає погано, її забирає швидка. В ту саму лікарню привозять жінку, якій констатували смерть мозку унаслідок нещасного випадку, але її серце живе і може бути пересаджене. Батько Рити, колишній слідчий, умовляє Кирила, убитого горем чоловіка, віддати орган жінки для трансплантації, пообіцявши розслідувати обставини нещасного випадку. Під час слідства він доходить висновку, що це був зовсім не нещасний випадок… Операція проходить успішно, але тепер Рита починає бачити дивні сни про дітей, які благають про допомогу. Вона знаходить сім’ю своєї донорки. Після знайомства з Кирилом і його дітьми Рита вирішує допомогти їм відійти від втрати і поступово закохується в чоловіка, а до дітей прив’язується. Але зізнатися в тому, чиє серце їй дісталося, не наважується. Правда неминуче випливе. Чи зможе серце, яке любить, пробачити таке?

Ролі виконують: Віра Шпак, Олексій Морозов, Ганна Іванова, Гордій Дзюбинський, Віктор Сарайкін, Костянтин Войтенко, Світлана Зельбет, Наталя Калатай та ін.

Режисер-постановник: Роман Бровко.

«Любов на реабілітації»

Найкращий реабілітолог країни Катерина кожного пацієнта вдало ставить на ноги, хоча сама ходить з паличкою. Двадцять років тому її збив на водному скутері молодий мажор. Катерина одужала, але внаслідок травми страждає від болю. Вона присвятила життя роботі. У Катерини немає віри в те, що хтось закохається в неї кульгаву. Одного разу на реабілітацію приходить VIP-пацієнт, меценат Влад. Катерина впізнає мажора, який зламав їй життя, але не каже йому про це. Сам Влад ні про що не здогадується. Під наглядом Катерини він швидко відновлюється і дуже їй вдячний. Проявляти знаки уваги до дівчини починає Єгор, батько пацієнтки-гімнастки. Катерина тане і дозволяє собі закохатися. Зміни в ній помічає і Влад, який поступово теж дає волю почуттям… Чи зможе він реабілітуватися в очах Катерини за те, що зробив з її життям двадцять років тому?

Ролі виконують: Анна Кузіна, Павло Вишняков, Євгенія Треско, Сергій Дерев’янко, Олексій Нагрудний та ін.

Режисер-постановник: Аліна Чеботарьова.

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