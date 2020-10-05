Місячний календар садівника-городника на жовтень 2020 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові й городникові доведеться виконати чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю. Коли найкраще почати? Які дні сприятливі? Дізнайтеся в нашому місячному календарі садівника-городника на жовтень 2020 року.

1 жовтня ― вдалий час для сівби зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується боротьба з шкідниками рослин.

2 жовтня (повня) ― не рекомендуються сівба і садіння.

3 жовтня ― не рекомендуються сівба і пересаджування. Краще зайнятися знищенням шкідників, прополювання і мульчуванням, збором урожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських та ефіроолійних культур, сушінням овочів і фруктів.

4 жовтня ― садіння озимого часнику, цибулі, а також обрізання дерев і чагарників. Фрукти, ягоди та овочі, зняті в цей час, а також гриби придатні для заготівлі зимових запасів.

5 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.

6 жовтня ― не рекомендується садіння і пересаджування трав’янистих культур. Краще зайнятися видаленням зайвих пагонів, обрізуванням, прополюванням, культивацією, мульчуванням, а також збором лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.

7 жовтня ― як і в попередній день, не рекомендується садіння і пересаджування трав’янистих культур. Ефективне видалення зайвих пагонів, косіння, прополювання, культивація, мульчування.

8 жовтня ― в цей день краще зайнятися видаленням зайвих пагонів, обрізуванням, прополюванням, культивацією, мульчуванням, а також збором лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.

9 жовтня ― варто заготовляти зелень і лікарські трави, які потребують ефективного сушіння. У ці дні збирають усе, що не підлягає тривалому зберіганню. Вдалими виходять у цей час консерви і соління.

10 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.

11 жовтня ― невдалий час для сівби і пересаджування садово-городніх культур. Рекомендується збір та сушіння фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Хороший день для підготовки грядок.

12 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і днем раніше.

13 жовтня ― невдалий час для сівби і пересаджування. Рекомендується розпушування, культивація, підгортання, мульчування дерев.

14 жовтня ― не рекомендуються сівба і пересаджування. Краще зайнятися розпушуванням, культивацією, підгортанням, мульчуванням дерев.

15 жовтня ― варто навести порядок на ділянці.

16 жовтня (молодик) ― не рекомендуються сівба і пересаджування.

17 жовтня ― в цей день ефективні щеплення, внесення добрив, знищення шкідників, розпушування ґрунту. Гарний час для консервування фруктів і овочів.

18 жовтня ― не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. Сприятливий час для консервування фруктів і овочів.

19 жовтня ― хороший час для збору овочів, фруктів, ягід і насіння, зрізання квітів, а також для сушіння овочів і грибів. Посаджені в цей день домашні квіти швидше розцвітають.

20 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і днем раніше.

21 жовтня ― садіння і пересаджування дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу, смородини. Розпушування, внесення добрив, щеплення дерев, косіння.

22 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.

23 жовтня ― не рекомендуються свіба і пересаджування. Можна заготовляти насіння, зрізати квіти в букети.

24 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і в попередній день.

25 жовтня ― не варто займатися сівбою і пересаджуванням. Можна заготовляти насіння, зрізати квіти в букети.

26 жовтня ― слід заготовляти насіння, зрізати квіти в букети. Заготівля варення і солінь. Відмінний час для культивації і внесення добрив.

27 жовтня ― варто проводити ті самі роботи, що і в попередній день.

28 жовтня ― хороший час для сівби зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці. Рекомендується боротьба зі шкідниками рослин.

29 жовтня ― як і в попередній день, рекомендується сівба зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, а також боротьба зі шкідниками рослин.

30 жовтня ― рекомендовано робити все те саме, що і в попередні два дні.

31 жовтня (повня) ― невдалий час для сівби і пересаджування.

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