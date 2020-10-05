Як знайти справу свого життя: поради Дмитра Карпачова

Як обрати справу свого життя? Це, мабуть, одне з найскладніших завдань, адже часто люди і у 30, і навіть у 40 років не знають, чим би вони хотіли займатися. Експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий психологічного реаліті «Супермама» Дмитро Карпачов розповів, як обрати справу свого життя. Детальніше читайте в матеріалі.

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Якщо вам складно визначитися, якій справі присвятити життя, то Дмитро Карпачов пропонує відповісти на кілька простих запитань.

Книги на яку тему я готовий прочитати в кількості від 100 штук? І не на спір, а тому що цікаво. Експерт із питань дитячої вікової психології впевнений, що успіху можна досягти лише тоді, коли вам цікава тема, якою ви займаєтеся.

Чи займався я би цим, якби в мене було достатньо грошей? Адже якщо ви займаєтеся справою тільки заради грошей, то це не робота вашої мрії. Це, скоріше, про заробляння грошей, що теж, в принципі, непогано, але це не справа вашого життя.

Після того, як ви відповіли на ці запитання, потрібно ще враховувати важливі фактори. Справа мого життя — це:

те, що мені подобається;

то, що у мене добре виходить;

то, за що люди готові платити гроші.

Причому Дмитро Карпачов акцентує увагу на тому, що якщо у вас щось не виходить, то це не так вже й важливо. Адже за бажання і з правильними інвестиціями всьому можна навчитися.

Якщо хтось гадки не має, чим же йому подобається займатися, то тут Дмитро Карпачов також дав слушну пораду:

«Якщо раптом ви не знаєте, що саме вам подобається, то вирішити це питання можна тільки методом проб і помилок. Причому важливо розуміти, що пробувати одне і теж саме потрібно кілька разів і в декількох варіантах. Лише після цього можна зробити правильні висновки».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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