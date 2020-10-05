Гороскоп на 6 жовтня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекає на кожен знак зодіаку у вівторок? Кому не варто забувати про свої обов’язки, а хто може знайти собі заняття до душі? Читайте гороскоп на 6 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овен

На роботі можуть виникнути невеликі неприємності. Чудові відносини з начальством — зовсім не привід засумніватися в його правоті або дорученнях. Пам’ятайте про це.

Телець

Ви можете зазнати поганого впливу. Зірки радять не слухати незнайомців і не піддаватися на провокаційні або акційні пропозиції.

Близнюки

Хороший, позитивний день. Швидше за все, ви вдало завершите давно розпочату важливу справу і нарешті зможете розслабитися.

Рак

Сумбурний день. На вас може навалитися дуже багато справ. Не хапайтеся за все одночасно. Якщо виникне необхідність, зверніться по допомогу.

Лев

Ви, звичайно ж, можете багато планувати, проте не факт, що все станеться так, як ви собі це уявили. Будьте готові до форс-мажорних ситуацій. У підсумку, якщо все зробити правильно, можна вирішити будь-яке питання.

Діва

Сприятливий день для комерційних операцій, навчання, оформлення і підписання документів. Можливо, з’явиться шанс змінити країну або місто проживання. Подумайте, може, варто погодитися?

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Терези

Ви сповнені надій і позитивно налаштовані. Однак вам варто бути більш обережними: ваша довірливість може зіграти з вами злий жарт.

Скорпіон

Сьогодні краще відкласти важливі справи і зайнятися вирішенням побутових питань. Повірте, їх накопичилося чимало. Якщо вам потрібна допомога — звертайтеся до друзів або родичів. Не варто все тягнути самому.

Стрілець

У вас можуть з’явитися невеликі фінансові складнощі. Тому зірки не рекомендують здійснювати дорогі покупки або давати гроші в борг.

Козеріг

День змін. Як вважають зірки, ви розгорнете спільну роботу з партнером, успіхами якого давно захоплювалися. Вперед!

Водолій

Ваші бажання постійно змінюються. Через це другій половинці складно зрозуміти, що ж насправді вам потрібно. Зупиніться і визначтеся з тим, чого наразі ви чекаєте від життя.

Риби

У вас дуже багато зайвої енергії. Направте її в правильне русло: займіться благодійністю, почніть вивчати іноземну мову. У світі так багато цікавого. Досить сумувати.

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