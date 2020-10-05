«Доктор Хаус»: що станеться в 23―30 серіях 3 сезону (анонс)

З понеділка по четвер о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 23―30 серії третього сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 23―30 серіях 3-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

Натан Харрісон, 16-річний шаховий геній, вигравши партію, несподівано б’є свого суперника. Бридкий характер пацієнта змушує команду Хауса припустити, що хвороба впливає на його психіку. Форман підозрює Хауса в спробі зірвати співбесіду на нову роботу.

На обстеження до Хауса приїжджає сімейна пара з Куби. Жінка важко хвора, але всі результати її аналізів і висновки лікарів потонули під час кораблетрощі.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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