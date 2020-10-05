Олекса Антонова: Я вже знала, що цей випуск ― мій останній

У п’ятому випуску 10 сезону «МастерШеф» проєкт залишила яскрава і неординарна учасниця Олекса Антонова. За освітою Олекса ― архітектор, але зараз працює у двох IT-компаніях. П’ять років працювала аніматором з дітьми, тому що їй це дуже подобається. Мріє відкрити місце, в якому будуть збиратися люди за інтересами. Читайте інтерв’ю з Олексою Антоновою просто зараз!

Розкажіть, будь ласка, що говорили рідні, коли вперше побачили вас на телеекрані?

Коли мої рідні і близькі побачили мене по телевізору, то вони сказали мені, що це і є справжня я. Це дуже класно, тому що «МастерШеф» вдалося показати класні моменти, одну з частин мене. Духовну, легку, не прив’язану до структурування, але чесну.

Розкажіть про емоції від останнього ефіру «МастерШеф», про роботу з Монатіком і про те, що ви відчували, коли залишали проєкт.

Останній ефір для мене був неймовірно цікавим, тому що це був ефір з Монатіком, якого я вважаю епіцентром енергії, можливостей і одкровень. Мені дуже подобається цей артист, він досягав усього цього сам, незважаючи ні на що! Я ним дуже захоплююся і думаю, що він ― неймовірна людина! Тому працювати мені з ним було суцільне задоволення! Ця нескінченна енергія, яка вирує в ньому, ― просто те, що наповнює! З ним мені було дуже весело і цікаво працювати. Я вже знала на той момент, що це мій останній випуск. І навіть казала про це учасникам. У мене було якесь внутрішнє передчуття. Але все одно я повністю віддавалася процесу і знала, що якщо візьму капітанство, то вийду з гри. Так і сталося…

З ким із учасників спілкуєтеся після шоу? Хто вас надихав?

Я спілкуюся з Наташею, яка була на кастингу. Це людина соул-мейд, моя рідна душа, яку я зустріла випадково. І відразу після закінчення моєї участі я поїхала до неї на тиждень погостювати. Це людина, яка мене прийняла, яка виявилася моєю родиною… Спілкуюся також трішки з Ірою Раковчен, Мариною Шмалько. З останньою ми скоро разом ідемо в театр. З нею у нас є спільні інтереси. Ще я обожнюю Олексія Жидких і Яну Балог.

Як думаєте, чого саме вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Насправді, якби я вибрала іншу людину, з ким треба було змагатися в чорних фартухах, то можливо, все було б не так. Але все вийшло так, як потрібно. Я вважаю, що ті люди, які залишилися на шоу, вони і повинні були пройти далі. І це чудово! Я ні про що зараз не шкодую!

Що ви можете побажати людям, які мають намір узяти участь у проєкті «МастерШеф»?

Відповідальності та розуміння про точку, в якій вони перебувають, і точку, в яку вони хочуть прийти. Це дві різні точки, і вони повинні їх позначити зараз, а не потім! Точка, де я перебувала на початку, ― це Олекса Антонова, яка займалася йогою і робила деякі проєкти, пов’язані зі зйомками. Хочу прийти в точку ― стати переможницею цього проєкту. Тоді все рівносильно, і це велика праця! Можна сприймати це як гру, щось незвичайне, що відбувається у твоєму житті, а можна це сприймати як сходинки ― крок до твоєї мрії і здійснення її! Тоді ти точно розумієш, куди йдеш!

Який момент на шоу був для вас особливо емоційним?

Одним з дуже емоційних моментів була мить, коли я потрапила у двадцятку і не знала, радіти мені чи засмучуватися. Тому що я потрапила в проєкт, але не потрапила дівчинка, з якою я подружилася (Наташа Полтава). Ми з Олексієм Жидких і Наташею сиділи вечорами і обговорювали філософію, теорію змов світу і всього іншого. Це було дуже захопливо і цікаво, і я розуміла, що таких вечорів мені буде дуже бракувати. Тієї ночі, коли ми попрощалися з Наташею, до мене переїхала Яна Балог. І коли у Яни був день народження, я подарувала їй дивовижну підвіску. Вона мені дісталася від однієї мандрівниці, яка відвідала дуже багато країн. Тому у Яни буде ще дуже багато казкових і дивовижних життєвих польотів!

Які цілі ви ставите перед собою на майбутні кілька років?

Я б могла показати карти, які я розписала для себе. Там мої плани на рік, на 5 і 10 років. Це мої ритуали, які я робила сама. Щоб відповісти на це запитання, я повинна розуміти, до якої сфери воно належить: до духовної, матеріальної, сфері здоров’я чи відносин… Це все дуже різні сфери, і в кожній із них є зростання, якого я планую досягти за найближчі кілька років. Якщо говорити про життя в цілому, то я хочу зробити проєкт, який об’єднуватиме людей по всьому світу, і він буде про розвиток усіх сфер життя за два тижні. Це буде табір для дорослих, які балансують між різними сферами, допомагаючи людям пройти до істини через фізичні, духовні, астральні, фінансові блага.

І якщо відкриються кордони, можливо, це буде табір на Шрі-Ланці, де ми зможемо разом проводити час на серфі, займатися йогою, зустрічати світанки, заходи сонця, їздити кудись, розвиватися. З найближчого ― це запуск чаю для психотипів. Це чаї, які добираються особисто під кожну людину. Вона проходить тест на тип особистості і отримує чай, який допомагатиме їй бути цілісною.

Ще я дуже хочу завести собаку. Я недавно стала догситером і тепер беру до себе собак на перетримування. Але тільки іноді, коли в мене є така можливість. Також я хочу відкрити заклад, у якому люди обмінюватимуться думками і результатами щодо здорового харчування, мислення, здорового ставлення до світу. Тому що я вважаю, що всі проблеми в цьому світі ― від відсутності здорових комунікацій між людьми. А це суперважливо! Також незабаром я запускаю свій йога-курс. Він не тільки про практики, а й про психологію, любов до себе. У мене багато планів на життя, і всі вони просто божевільні!

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