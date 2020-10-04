Що приготував новий тиждень кожному знаку зодіаку? Кому загрожують фінансові витрати? А кому час узятися за спорт і здоровий спосіб життя? Докладніше читайте в гороскопі на тиждень з 5 по 11 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Повсякденне життя Овнів буде плинути гладко. Для вас зараз особливо важлива стабільність. Самотні представники знака дуже задоволені своєю незалежністю і тепер вважають за краще зустрічатися з друзями, а не активно шукати партнера. А ось робота зажадає від вас більше уваги і терпіння.

Телець

Тельцям буде легко організувати графік у своїй роботі. На цьому тижні ви надійні, як ніколи. Ба більше, зірки кажуть, що ви стали розумно розпоряджатися своїми грошима, звертаєте увагу на вигідні ціни і пропозиції. Тому чекайте на фінансовий прибуток, адже вам вдалося відкрити новий потік грошових коштів.

Близнюки

Ваш рівень енергії досить помірний. Легкі тренування і корисна їжа на цьому тижні краще, ніж дієта і голод. Зірки готові вас підтримати в будь-яких рішеннях, що пов’язані з розслабленням, доглядом і благополуччям. Готуйтеся до відпочинку, інакше ризикуєте залишитися виснаженим і в стресі.

Рак

На цьому тижні Раки будуть занадто мотивовані. Наразі вам не дуже подобається працювати в команді, яка сформувалася. Але потерпіть, постарайтеся піти на компроміс. Втрачати це місце роботи не можна! Також ви занадто легковажно ставитеся до фінансів. Економніше, Раки.

Лев

Самотні Леви перебувають у дуже мрійливій ​​фазі. Ви так часто думаєте про кохання, але не звертаєте уваги на інші турботи. Зірки рекомендують уважніше дивитися на ситуацію на роботі. Там багато йде не за планом. Якщо не хочете отримати догану і залишитися цього тижня без прибутку, то швидше беріться за виконання тих завдань, які вже «горять».

Діва

На цьому тижні Діви будуть красномовні і впевнені в переговорах. Знайте, що це вдалий час для підписання контрактів, здійснення вигідних покупок. Фінансова сфера схильна до поліпшення. Подумайте, як узяти максимум із ситуації, що склалася.

Терези

Терези, все буде справді добре: тіло і душа в гармонії. Спробуйте зайнятися на цьому тижні йогою, медитацією або тренуваннями, щоб підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Гармонія всередині вас створить гармонію в зовнішньому середовищі.

Скорпіон

На цьому тижні одинакам буде легко зацікавити нових шанувальників. Скорпіони привабливі і легко йдуть на контакт. А ось Скорпіонам у парі будуть потрібні сили і мудрість. Тиждень обіцяє бути напруженим. Але якщо ви навчитеся вчасно промовчати і не провокувати конфлікт, то проблем бути не повинно.

Стрілець

Ви любите брати участь у переговорах і показувати начальнику, що на вас можна покластися. Вас не злякає навіть багато роботи і понаднормові. Ви дуже обережно прощаєтеся зі своїми грошима і не купуєте нічого, що вам справді не потрібно. Молодці! Цей тиждень буде прибутковим. Вважайте, що всесвіт хвалить вас за розумні витрати і працьовитість.

Козеріг

У Козерогів міцні нерви і гарний настрій. Однак, коли справа стосується спорту і здоров’я, то вам не вистачає мотивації. Вам потрібно більше відпочинку і творчих занять у вільний час, а не тяжке навантаження. Зірки кажуть, що ви хочете привести тіло в норму. Ба більше, вам важливо поправити здоров’я. Зверніться до грамотного фахівця, який допоможе в цьому.

Водолій

Повсякденне життя йде своїм вірним шляхом. Самотні Водолії відкриті для нових контактів. Але зірки рекомендують уважно подивитися, чи зможуть їхні партнери виконати те, що обіцяють. У роботі ви вимоталися і хочете відпочинку. Але на цьому тижні не вийде. Тому набирайтеся сил, натхнення ― і до роботи!

Риби

На цьому тижні Риби беруться за справи, блискуче організовують зустрічі і проводять переговори. Важливо розуміти, що цей тиждень небезпечний у фінансовій сфері. Можуть виникнути непередбачені витрати. Однак ви зможете втримати свій стабільний емоційний стан. Допомагати в цьому буде друга половина, тому бережіть її.

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