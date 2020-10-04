Що приготував цей день? На що звернути увагу і де сконцентруватися? Відповідь знайдете в астрологічному прогнозі. Читайте докладний гороскоп на 5 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні буде спокійний день. Давно у вас такого не було, правда? Насолоджуйтесь! До вечора з’явиться навіть вільний час для себе!

Телець

Боріться за справедливість, адже ви здатні домогтися правди будь-якою ціною. Почуття гідності треба обстояти і дати зрозуміти, що вас ображати не можна.

Близнюки

Близнюки відчувають втому. Це легко можна владнати переглядом улюбленого кіно, приготуванням смачної вечері і душевною розмовою. Дійте!

Рак

Раки, не рубайте з-за плеча. Після всього почутого хочеться обірвати будь-які зв’язки. Але повірте, завтра вранці подивитеся на ситуацію з іншого боку. Зачекайте з ухваленням будь-яких рішень.

Лев

Стримуйте свій запал, це важко, але можливо. Хочеться багато сказати, а може, навіть довести. Однак сьогодні вас не почують. Тому бережіть нерви.

Діва

Спробуйте зарядити себе позитивними емоціями. Напередодні важливих життєвих змін ви відчуваєте страх. Це цілком зрозуміло. Щоб його здолати, приготуйтеся до нового.

Терези

Зараз не час піддаватися своїм емоціям. Навпаки, будьте холоднокровні і непохитні. Відчуваєте, що потрібно поставити опонента на місце? Ставте!

Скорпіон

Скорпіонам дається рідкісний шанс змінити життя на краще. Тому використовуйте всі можливості по максимуму. Сьогодні прислухайтеся тільки до себе!

Стрілець

Стрільцям поки не варто братися за нові справи, нічого доброго з цього не вийде. Відкладіть усе на завтра! А сьогодні відпочиньте як слід!

Козеріг

Іноді, щоб стати щасливим, потрібно вийти із зони свого комфорту. Про це Козероги навіть не замислювалися.

Водолій

У Водоліїв імовірні різкі зміни в кар’єрі. Беріть ситуацію під контроль. Це ваш шанс стати багатшими в рази!

Риби

Риби знають, що вони впораються з будь-якими випробуваннями долі. Такий настрій подобається всесвіту, тому він робить вас іще сильнішими і стійкішими до проблем.

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