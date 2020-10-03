З перших хвилин у 5 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. Деякі цікаві конкурси довели до сліз претендентів на головний приз проєкту. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 5 випуску, вже зараз.

На битві чорних перед учасниками стояло завдання приготувати класичну італійську страву ― равіолі, але з різними начинками. Крім того, равіолі мали відрізнятися за кольорами! Однак те, що шокувало аматорів, ― робоча поверхня, на якій їм довелося готувати! Кулінари мусили притримувати стіл і на колінах нарізати всі інгредієнти! На приготування равіолі виділили одну годину.

У підсумку, найгірші страви на битві чорних приготували Мірра і Олекса. Однак страва першої була складнішою і цікавішою за смаковими якостями. Тому в 5 випуску шоу «МастерШеф»-10 залишила Олекса Антонова.

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 6 випуск «МастерШеф»-10 10 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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