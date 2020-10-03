Для кого неділя приготувала приємні звістки? А кому потрібно відгородитися від негативних новин? Більше читайте в гороскопі на 4 жовтня 2020 року для всіх знаків зодіаку від екстрасенсів СТБ.

Овен

Перевтома вас майже наздогнала, звільніть себе від усіх справ. Ви ризикуєте своїм здоров’ям і нервовою системою.

Телець

Рано чи пізно все стає на свої місця. Чули про ефект бумеранга? Так ось, не беріться за помсту. Це вам не допоможе. Просто кривдникам усе повернеться подвійно.

Близнюки

Відпочиньте від сірих буднів, зайнявши свій розум захопливим кіно. Важливо, щоб ви в неділю наповнилися позитивною енергією, силами. А вранці наступного дня прокинулися новою людиною.

Рак

Раки, беріться за втілення своїх ідей. Можна сказати, що вас відвідала муза. Та не втратьте її. Творчість — ваш найкращий друг.

Лев

Вашою добротою хтось нахабно користується. Приберіть недоброзичливців подалі і живіть з легкою душею. А викрити їх ви зможете після обіду.

Діва

Діви звикли мовчати про свої почуття. Але знайте, що мовчанням ви не оберігаєте важливу людину, а тільки віддаляєте від себе.

Терези

Терези, остерігайтеся порад чужих людей. Такі рекомендації явно нічого доброго не принесуть у ваше життя. Дійте тільки самостійно і так, як вважаєте за потрібне.

Скорпіон

Скорпіону потрібні емоції. Ви згасли. І це нормально, адже настала осінь. Але щоб повернути настрій у життя, можна просто купити яскраву обновку.

Стрілець

Ваш імунітет дуже ослаблений і потребує максимально трепетного ставлення. Бережіть себе, залишайтеся по змозі вдома!

Козеріг

Козерогам не вистачає сміливості. З роками ви стаєте більш спокійними. Але часом ваш спокій нагадує занудство. З цим потрібно щось робити. Рухайтеся, розвивайтеся!

Водолій

Ви зіткнетеся з контрастами. Ранок буде похмурим і зовсім непривітним, а ось вечір порадує прекрасними новинами.

Риби

Рибам час подумати про своє майбутнє. Ба більше, стати серйознішими. Поруч з вами прекрасна людина, поділіться з нею своїми планами. Поговоріть про перспективи.

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