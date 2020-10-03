5 випуск «МастерШеф»-10: невже команда Монатіка нагодувала майонезом саму Настю Каменських?

Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники проєкту готували страви, які довели Ектора до істерики. Але що вони приготували, аби вразити зіркових гостей проєкту ― Дмитра Монатіка та Настю Каменських? Подробиці — далі в матеріалі.

Перший конкурс розпочався з відбору капітанів. Учасники, зрозумівши обов’язки капітанства та підводні камені цього вибору, не хотіли йти на цей відважний крок. Однак сміливими в цьому конкурсі виявилися дівчата ― Мірра Борисова, Ірина Маленко та Ірина Раковчен змагалися з одним-єдиним чоловіком ― Дмитром Балітою.

Однак цього разу капітани не могли набирати учасників у свої команди! За правилами конкурсу, аматори самі повинні були вибрати своїх капітанів! Судді приготували особливий конкурс: за тридцять хвилин без підказок учасників капітанам потрібно було приготувати особливу страву ― власну інтерпретацію сучасної української кухні. Куштувати й оцінювати їх мали самі аматори: вони вибирали того капітана, страва якого була приготована краще за всіх.

Судді були шоковані вибором конкурсантів! Дмитро Баліта і Мірра Борисова приготували не дуже смачні українські страви, залишилися без жодного кухаря і боролися в конкурсі самотужки! У них були цікаві задумки, але реалізація страв ― погана. Тому саме вони отримали чорні фартухи вже після першого конкурсу.

Другий день на «МастерШеф»-10 минув теж цікаво. Учасники поділилися на дві команди. Капітаном червоної стала Іра Раковчен, адже вона виграла в першому конкурсі, а синьої ― Олекса. Завдання команд було заховане у двох холодильниках. Вміст цих холодильників ― усі ті продукти, які є в щоденному раціоні зіркових гостей. Риба, спеції, шоколад та різноманітні соуси ― продукти, які просто обожнює артист і хітмейкер сучасної української музики Дмитро Монатік! А от м’ясо, гречку та овочі полюбляє неперевершена співачка Настя Каменських!

Зіркові гості сьогодні працювали на одній кухні разом… з учасниками «МастерШеф»-10! Команда червоних готувала страви з продуктів Насті Каменських, а сині ― з продуктів Монатіка. Завдання аматорів ― за 1,5 години приготувати по три страви ресторанного рівня. Учасники не на жарт зраділи можливості попрацювати зі своїми кумирами!

Зрештою обидві команди добре впоралися зі своїми завданнями. Однак з рахунком 3:2 перемогла команда Насті Каменських! Команда синіх після конкурсу залишилася на голосування за найгіршого учасника. В результаті чорні фартухи наділи Олекса і Маша.

На битві чорних стояло завдання приготувати класичну італійську страву ― равіолі, але з різними начинками. Крім цього равіолі мали відрізнятися за кольорами! Однак те, що шокувало учасників, ― робоча поверхня, на якій їм довелося готувати! Аматори мусили притримувати стіл і на колінах нарізати всі інгредієнти! На приготування равіолі учасникам виділили одну годину.

У підсумку, найгірші страви на битві чорних приготували Мірра та Олекса. Однак страва першої була складніша та цікавіша за смаковими якостями. Тому в 5 випуску шоу «МастерШеф»-10 проєкт залишила Олекса Антонова.

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