Сьогодні, 2 жовтня, об 11:20 відбудеться показ 13―16 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. До ясновидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на питання знає лише бабуся Люба. Що ж буде в 13―16 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Діана розлучилася з коханим Анатолієм кілька тижнів тому. Щоб дізнатися про колишнього чоловіка хоч щось, жінка викликала друга Анатолія ― ​​Андрія, який працював у фірмі «Майстер на всі руки». Несподівано для обох у Діани з Андрієм почався бурхливий роман. Жінка дуже злякалася, коли побачила видіння, ніби Андрій лежить у труні. Хто і про що попереджав Діану? Як змінилося її життя після порад баби Люби?

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Олена і Олександр два місяці тому стали молодими батьками. Але незабаром після цієї щасливої ​​події жінка почала помічати холодність чоловіка до неї і їхньої дочки. Одного разу Олена вирішила зробити сімейне фото. Вона дуже здивувалася, коли побачила, що зображення чоловіка не проявилося на одній фотографії. Що це означає? Чи пов’язана незрозуміла холодність Олександра з містикою навколо сімейного фото? Чи є шанс у цієї сім’ї на щасливе майбутнє?

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Ірина пів року тому поховала матір, але досі чує її голос. Нещодавно мама з того світу примудрилася побити злодія, і той віддав украдену каблучку дочці. Коштовність покійна заповіла подрузі. Але дочка не виконала материної волі і залишила прикрасу собі. Тепер із дівчиною постійно відбувається щось немислиме. Ірина відчуває, що втрачає здоровий глузд. І звертається по допомогу до сліпої провидиці. Чи зможе баба Люба розгадати прокляття, а Ірина ― розпрощатися з маминою коштовністю? Чому рідна мати так обділила дочку?

Video: «Сліпа»: анонс 13―16 серій 2 сезону Сьогодні, 2 жовтня, об 11:20 відбудеться показ 13―16 серій 2 сезону серіалу Сліпа

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